IND vs ZIM, T20 World Cup 2026: 'जरूरी मैच टेम्परामेंट दिखाते हैं', टीम इंडिया की जीत पर दिग्गज सचिन तेंदुलकर की दो टूक

Sachin Tendulkar React on Team India Win vs ZIM T20 World Cup 2026: जिम्बाब्वे पर भारत की 72 रन की जीत के बाद, जिससे उनका ICC T20 वर्ल्ड कप कैंपेन ज़िंदा है, महान भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने टीम की वापसी की तारीफ़ करते हुए कहा कि "जरूरी मैच टेम्परामेंट दिखाते हैं". अहमदाबाद में साउथ अफ्रीका से 76 रन की हार, जिससे उनका नेट-रन-रेट नेगेटिव में चला गया था, से हुई सारी निराशा और बाहरी शोर-शराबे को पीछे छोड़ते हुए, टीम इंडिया ने T20 वर्ल्ड कप में अपना सबसे बड़ा स्कोर बनाया और अपनी अटैकिंग क्रिकेट को पूरी क्षमता से खेलकर ज़िम्बाब्वे पर अपना दबदबा बनाया.

बैट्समैन के कोई खास बड़ा स्कोर न बनाने के बावजूद, यह उनके स्ट्राइक रेट में बदलाव और पहली गेंद से ही अटैक करने के इरादे का नतीजा था जिससे आखिरकार एक अरब से ज़्यादा फैंस ने राहत की सांस ली.

X पर एक पोस्ट में, तेंदुलकर ने कहा, "ज़रूरी मैच टेम्परामेंट दिखाते हैं. 256 ने बहुत कुछ दिखा दिया! इस T20 वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा टोटल, और जो बात सबसे अलग थी वह थी आज पूरे गेम में टेम्परामेंट. बहुत बढ़िया खेला, इंडिया, इसी रिदम को अगले गेम में भी जारी रखो. ज़िम्बाब्वे को भी एक शानदार टूर्नामेंट के लिए बधाई!"

Must-win games reveal temperament.

256 revealed plenty!



Highest total of this T20 World Cup, and what stood out was the intent throughout the game today.



Well played India 🇮🇳, take this rhythm into the next game.



Congratulations to Zimbabwe as well on a great tournament! — Sachin Tendulkar (@sachin_rt) February 26, 2026

भारत को ज़िम्बाब्वे ने पहले बैटिंग के लिए बुलाया और उन्होंने अभिषेक शर्मा (30 गेंदों में 55 रन, चार चौके और चार छक्के), हार्दिक पांड्या (23 गेंदों में 50* रन, दो चौके और चार छक्के) और तिलक वर्मा (16 गेंदों में 44* रन, तीन चौके और चार छक्के) की पारियों की मदद से T20 WC का अपना सबसे बड़ा टोटल 256/4 बनाया. जवाब में, ज़िम्बाब्वे ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 20 ओवर में 184/6 का स्कोर बनाया, जिसमें ब्रायन बेनेट के 59 गेंदों में आठ चौकों और छह छक्कों की मदद से 97* रन और कप्तान सिकंदर रज़ा के 21 गेंदों में 31 रन शामिल थे. अर्शदीप सिंह (3/24) भारत के लिए सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज़ थे.