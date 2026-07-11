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विंबलडन में दोस्त रोजर फेडरर से मिले सचिन तेंदुलकर, मुलाकात के बाद लिखा खास मैसेज

विंबलडन में सचिन तेंदुलकर की मुलाका रोजर फेडरर से हुई. अपने दोस्त से मिलने के बाद सचिन ने एक इमोशनल पोस्ट लिखा है.

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विंबलडन में दोस्त रोजर फेडरर से मिले सचिन तेंदुलकर, मुलाकात के बाद लिखा खास मैसेज
Sachin Tendulkar Pens Emotional Note For Roger Federer

भारत के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर ने विंबलडन के दौरान टेनिस दिग्गज रोजर फेडरर से मुलाकात के बाद उनके लिए एक भावुक संदेश साझा किया. विंबलडन में सचिन का यह दौरा काफी यादगार रहा. वह शुक्रवार को खेले गए पुरुष एकल सेमीफाइनल मुकाबले के दौरान प्रतिष्ठित रॉयल बॉक्स में मौजूद खास मेहमानों में शामिल थे. इस दौरान उन्होंने कई दिग्गज खिलाड़ियों और खेल जगत की मशहूर हस्तियों के साथ मैच का आनंद लिया. रॉयल बॉक्स में भारत के वनडे कप्तान शुभमन गिल भी मौजूद रहे. गिल के लिए यह पहला मौका था जब उन्होंने विंबलडन का मुकाबला रॉयल बॉक्स से देखा. इंग्लैंड दौरे के बीच समय निकालकर वह इस ऐतिहासिक टूर्नामेंट का हिस्सा बने. इसके अलावा फुटबॉल स्टार और लिवरपूल के कप्तान वर्जिल वैन डाइक तथा लीड्स यूनाइटेड के चेयरमैन पराग मराठे भी वहां मौजूद रहे.

सचिन ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर अपनी और फेडरर की दोस्ती को खास बताते हुए लिखा कि कुछ रिश्ते कभी खत्म नहीं होते.  सचिन ने लिखा, "कुछ रैलियां कभी खत्म नहीं होतीं. हमारी दोस्ती उनमें से एक है. रोजर, आपके साथ समय बिताना हमेशा अच्छा लगता है. जब तक हम फिर से नहीं मिलते."

सचिन की मुलाकात के दौरान पूर्व वेस्टइंडीज कप्तान ब्रायन लारा के साथ उनकी बातचीत ने भी क्रिकेट प्रशंसकों को पुराने दिनों की याद दिलाई. दोनों खिलाड़ी अपने दौर में मैदान पर बड़े प्रतिद्वंद्वी रहे, लेकिन क्रिकेट से संन्यास के बाद कई प्रदर्शनी और चैरिटी मैचों में एक साथ खेल चुके हैं; उनकी दोस्ती आज भी बरकरार है.

मैच की बात करें, तो जर्मनी के अलेक्जेंडर ज्वेरेव ने शानदार प्रदर्शन करते हुए ब्रिटेन के युवा खिलाड़ी आर्थर फेरी को सीधे सेटों में 7-6 (7-0), 6-2, 6-4 से हराकर पहली बार विंबलडन के फाइनल में जगह बनाई. दूसरी वरीयता प्राप्त ज्वेरेव ने शुरुआती सेट में कड़ी चुनौती का सामना किया, लेकिन टाईब्रेक जीतने के बाद उन्होंने मैच पर पूरी तरह से पकड़ बना ली.

पिछले महीने फ्रेंच ओपन का खिताब जीतने वाले ज्वेरेव अब अपने करियर के पांचवें ग्रैंड स्लैम फाइनल में पहुंच गए हैं. विंबलडन में यह उनका पहला खिताबी मुकाबला होगा. इस जीत के साथ ज्वेरेव की ग्रैंड स्लैम मुकाबलों में लगातार जीत का सिलसिला 13 मैचों तक पहुंच गया है. अब उनकी नजर लगातार दूसरा ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने पर होगी.

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