अर्जुन तेंदुलकर-सानिया चंडोक की सगाई पर सचिन तेंदुलकर ने लगाई मुहर, ऐसे किया खुशी का इजहार

Sachin Tendulkar on Arjun Tendulkar and Saaniya Chandok Engagement: भारतीय क्रिकेट के दिग्गज सचिन तेंदुलकर ने आखिरकार यह साफ कर दिया है कि उनके बेटे अर्जुन तेंदुलकर की सगाई हो चुकी है. लंबे समय से सोशल मीडिया पर इस खबर को लेकर चर्चाएं चल रही थीं, लेकिन सचिन और उनका परिवार इस पर चुप्पी साधे हुए था. अब खुद मास्टर ब्लास्टर ने इस बात की पुष्टि कर दी है. बीते बुधवार (13 अगस्त 2025) को क्यूट कपल्स ने एक दूसरे को इंगेजमेंट रिंग पहनाई थी. उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही वह शादी के बंधन में भी बंध जाएंगे.

रेडिट सेशन में अर्जुन तेंदुलकर की सगाई पर सचिन तेंदुलकर ने लगाई मुहर

एक रेडिट "आस्क मी एनीथिंग" सेशन के दौरान जब सचिन से इस बारे में सवाल किया गया, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, 'हाँ, उनकी सगाई हो गई है और हम सब इस नए सफर को लेकर बहुत खुश और उत्साहित हैं.'

अर्जुन ने सानिया चंडोक से की है सगाई

सानिया चंडोक देश के मशहूर कारोबारी रवि घई की पोती हैं. घई परिवार फाइव स्टार इंटरकॉन्टिनेंटल होटल और ब्रुकलिन क्रीमरी जैसे बिजनेस में सक्रीय है, जो हेल्थ-फ्रेंडली आइसक्रीम और फ्रोजन डेजर्ट ब्रांड जैसी चीजें बनाने में माहिर है. यही नहीं ग्रैविस गुड फूड्स भी घई परिवार का ही है.

लक्जरी पेट स्पा की फाउंडर हैं सानिया

मशहूर खानदान से आने के बावजूद सानिया ने अपना रास्ता खुद बनाया है. वह मौजूदा समय में आर्थिक राजधानी मुंबई स्थित एक प्रीमियम पेट सैलून, स्पा और स्टोर, मिस्टर पॉज की संस्थापक हैं. जो दर्शाता है कि वह खूबसूरत होने के साथ-साथ काफी मेहनती भी हैं.

सानिया ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से किया है ग्रेजुएशन

सानिया चंडोक ने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन किया है. वह अर्जुन की बहन सारा तेंदुलकर की भी बेहद खास हैं. सोशल मीडिया पर उनकी कुछ तस्वीरें साथ में देखी जा सकती हैं.

अर्जुन तेंदुलकर का क्रिकेट करियर

25 वर्षीय अर्जुन घरेलू क्रिकेट में गोवा की टीम का हिस्सा हैं. इसके अलावा वे इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में मुंबई इंडियंस से जुड़े हुए हैं. हालांकि, IPL 2025 सीज़न में उन्हें प्लेइंग इलेवन में उतरने का मौका नहीं मिला.