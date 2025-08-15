अर्जुन तेंदुलकर की 'दुल्हनिया' सानिया की मिली एक झलक, परिवार के साथ आईं नजर

Saaniya Chandhok Seen With Sachin Tendulkar Family: 'ससुर जी' का तमगा लिए सचिन तेंदुलकर अपने बेटे की सगाई की वजह से सुर्खियों में हैं. इंस्टाग्राम पर मुंबई के पिलेट्स एकैडमि के हैंडल से किए गए पोस्ट में मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर अपने परिवार के साथ नज़र आए हैं और ये पोस्ट सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर की मंगेतर सानिया चंडोक की फिर से एक झलक नज़र आई है और इसलिए ये पोस्ट वायरल हो गई है. पिलेट्स अकादमी के हैंडिल से किये गए पोस्ट में सानिया अपने 'नए' परिवार और अपनी होनेवाली ननद सारा तेंदुलकर के साथ पिक्चर में पोज़ करती दिखी हैं.

दो दिनों पहले 13 अगस्त की रात को सचिन के बेटे अर्जुन तेंदुलकर और सानिया चंडोक की सगाई की ख़बर ने अचानक ही सोशल मीडिया और ख़बरों की दुनिया में हलचल मचा दी. सानिया के बारे में जानकारी को लेकर अटकलें भी लगाई जाने लगीं. लेकिन NDTV के विश्वस्त सूत्रों को सचिन के परिवार से ही मिली जानकारी के आधार पर इस ख़बर की पुष्टि हो गई कि अर्जुन और सानिया सगाई के बंधन में बंध गए हैं. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिलेट्स एकैडमि मुंबई के अंधेरी वेस्ट में एक स्टुडियो है जहां स्पेशलिस्ट फ़िज़ियोथेरेपी की भी व्यवस्था है.

सानिया मुंबई के मशहूर उद्योगपति रवि घई रवि घई की पौत्री हैं. घई परिवार मुंबई में फूड और हॉस्पिटैलिटी उद्योग से जुड़ा हुआ है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक घई परिवार इंटर कॉन्टिनेनंटल और ब्रुकलिन क्रीमरि के मालिक भी हैं. रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि अर्जुन और सानिया ने निजी तौर पर सगाई की, और इसलिए दोनों पक्षों के केवल करीबी दोस्त और परिवार ही समारोह में शामिल हुए.

सचिन-घई परिवार के इस ख़ास फंक्शन में सचिन-परिवार और उनके कुछ चुनिंदा दोस्तों को ही शरीक होने का मौक़ा मिला. अब अर्जुन तेंदुलकर के क्रिकेट करियर को लेकर भी कयासों का दौर जारी है. अर्जुन तेंदुलकर मुंबई इंडियंस और गोवा के लिए घरेलू क्रिकेट खेलते हैं और अबतक उनके नाम 17 फर्स्ट क्लास मैचों में 37 विकेट और 532 रन शामिल हैं.

अर्जुन ने 24 टी20 खेले हैं, जिसमें 27 विकेट लिए हैं और 119 रन बनाए हैं. उन्होंने 18 वनडे (लिस्ट ए) में 25 विकेट लिए और 102 रन बनाए. यह तेज गेंदबाज इंडियन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस के लिए भी खेल चुका है. उन्होंने 2023 में सीज़न में अपना आईपीएल डेब्यू किया. इस सीजन उन्होंने तीन विकेट चटकाए. अगले सीज़न में अर्जुन सिर्फ एक ही गेम खेल सके और इसमें उन्हें कोई विकेट नहीं मिला.

गौरतलब है कि अर्जुन तेंदुलकर का पहला आईपीएल विकेट भुवनेश्वर कुमार था, जो सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ आया था. उन्हें एमआई द्वारा 2024 सीज़न के लिए बरकरार रखा गया था, जबकि पिछले साल हुई खिलाड़ियों की मेगा नीलामी में फ्रेंचाइजी ने अर्जुन को 30 लाख रुपये की राशि में खरीदा था.

