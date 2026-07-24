SA20 का शेड्यूल जारी, सौरव गांगुली की टीम खेलेगी ओपनिंग मैच, जानें कब-कहां होगा फाइनल

दक्षिण अफ्रीका की घरेलू टी20 लीग एस20 का आगाज 17 जनवरी 2027 से होगा. गेबेरहा के सेंट जॉर्ज पार्क में SA20 के पांचवें सीजन की शुरुआत मौजूदा चैंपियन सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स के बीच मुकाबले से होगी, जो सीजन 4 के फ़ाइनल का रीमैच होगा. यह महीना लगातार क्रिकेट और मनोरंजन से भरपूर होगा, क्योंकि देश भर के सभी छह स्टेडियम दुनिया के बेहतरीन T20 स्टार्स के खेल की मेज़बानी करेंगे.
फ़ैंस पूरे महीने होने वाले चार ज़बरदस्त शनिवार के डबल-हेडर (एक ही दिन दो मैच) के साथ अपने वीकेंड के मनोरंजन का भरपूर मज़ा ले सकेंगे. इसकी शुरुआत 23 जनवरी को होगी, जब डरबन सुपर जायंट्स किंग्समीड में प्रिटोरिया कैपिटल्स की मेज़बानी करेंगे और उसी शाम बाद में जोबर्ग सुपर किंग्स का मुकाबला वांडरर्स में सनराइजर्स ईस्टर्न केप से होगा. 30 जनवरी, 6 फरवरी और 13 फरवरी को भी ऐसे ही डबल-हेडर मैच होंगे, जिससे दर्शकों के पास देश भर के क्रिकेट वेन्यू पर 'शनिवार का दिन' खास बनाने का पूरा मौका होगा.
SA20 लीग कमिश्नर ग्रीम स्मिथ ने कहा, "SA20 के मैचों का शेड्यूल घोषित करना हमारे लिए हमेशा एक बड़ा पल होता है. यह नए सीज़न से पहले पहला बड़ा पड़ाव है और इसका मतलब है कि क्रिकेट के एक शानदार महीने की तैयारी के लिए हमारी प्रक्रिया शुरू हो गई है."
उन्होंने कहा, "सीज़न 5 की शुरुआत हमारे इतिहास के सबसे रोमांचक फ़ाइनल में से एक के रीमैच से बेहतर तरीके से नहीं हो सकती. सनराइजर्स ईस्टर्न केप और प्रिटोरिया कैपिटल्स ने पिछले सीज़न में केप टाउन में एक यादगार मैच खेला था, और यह बहुत सही है कि जब 17 जनवरी 2027 को गेबेरहा में सीज़न शुरू होगा, तो मैदान पर यही दो टीमें आमने-सामने होंगी."
प्रिटोरिया कैपिटल्स ने लीडरशिप में किया बदलाव
प्रिटोरिया कैपिटल्स ने अपनी लीडरशिप में बदलाव किया. सौरव गांगुली हेड कोच बने और केशव महाराज को कप्तान बनाया गया. पिछले दो सीज़न में शुरुआती दौर से ही बाहर होने के बाद, इस बदलाव का तुरंत असर दिखा और टीम फ़ाइनल में पहुंच गई. दूसरी ओर, सनराइजर्स ने खिलाड़ियों और कप्तानी में बदलाव के बावजूद हेड कोच एड्रियन बिरेल की देखरेख में शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जिससे आने वाले SA20 सीज़न के लिए एक ज़बरदस्त ओपनिंग मुक़ाबले की तैयारी हो गई है.
न्यूलैंड्स तीसरी बार करेगा फाइनल की मेजबानी
न्यूलैंड्स लगातार दूसरे साल और लीग की शुरुआत के बाद से तीसरी बार रविवार, 21 फरवरी को फ़ाइनल की मेज़बानी करेगा, जबकि पार्ल का बोलैंड पार्क पहली बार 16 फरवरी को प्लेऑफ़ मैच (क्वालिफ़ायर 1) की मेज़बानी करेगा। जोहान्सबर्ग और वांडरर्स प्लेऑफ़ के रोमांचक हफ़्ते के लिए तैयार हैं; एलिमिनेटर बुधवार, 17 फरवरी को और करो या मरो वाला क्वालिफ़ायर 2 शुक्रवार, 19 फरवरी को खेला जाएगा.
केप टाउन के मेयर जियोर्डिन हिल-लुईस ने कहा, "केप टाउन को एक बार फिर SA20 फ़ाइनल की मेज़बानी करने पर गर्व है, और यह तब हो रहा है जब हमारा शहर क्रिकेट के एक असाधारण साल के लिए तैयार हो रहा है." "यह लीग हमारे खेल और सांस्कृतिक कैलेंडर का एक अहम हिस्सा बन गई है. जिस साल हम ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप के लिए दुनिया का स्वागत कर रहे हैं, उसी साल इस फ़ाइनल की मेज़बानी करना यह दिखाता है कि केप टाउन क्रिकेट के बेहतरीन शहरों में से एक क्यों है. जब फ़ाइनल न्यूलैंड्स में होगा, तो हम दुनिया भर से आने वाले खिलाड़ियों, फ़ैन्स और विज़िटर्स का गर्मजोशी से स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं."
प्लेऑफ़ के मैच का शेड्यूल
- क्वालिफ़ायर 1: मंगलवार, 16 फ़रवरी 2027, बोलैंड पार्क, पार्ल
- एलिमिनेटर: बुधवार, 17 फ़रवरी 2027, वांडरर्स, जोहान्सबर्ग
- क्वालिफ़ायर 2: शुक्रवार, 19 फ़रवरी 2027, वांडरर्स, जोहान्सबर्ग
- फ़ाइनल: रविवार, 21 फ़रवरी 2027, न्यूलैंड्स, केप टाउन
स्मिथ ने अपनी बात खत्म करते हुए कहा, "पार्ल के फ़ैन्स इस लीग के सबसे जोशीले समर्थकों में से रहे हैं, इसलिए मैं बहुत उत्साहित हूँ कि हम आख़िरकार उन्हें Q1 के रूप में एक प्लेऑफ़ मैच दे पा रहे हैं. साथ ही, जोहान्सबर्ग का वांडरर्स भी एक अहम जगह होगी क्योंकि फ़ाइनल खेलने वाली टीमें एलिमिनेटर और क्वालिफ़ायर 2 में भी हिस्सा लेंगी. हाल के सालों में न्यूलैंड्स के फ़ैन्स ने हमारे फ़ाइनल के लिए शानदार मेज़बानी की है, और हम केप टाउन शहर के सहयोग के लिए आभारी हैं क्योंकि हम एक बार फिर न्यूलैंड्स लौट रहे हैं। हम अपने सभी छह मेज़बान शहरों के फ़ैन्स के इस सीज़न का हिस्सा बनने को लेकर उत्साहित हैं."
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