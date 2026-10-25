VIDEO: ऋतुराज की एक झलक पाने के लिए ओडिशा से साइकिल चलाकर पुणे पहुंचा फैन, फिर कुछ यूं गायकवाड़ ने जीत लिया दिल

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ मौजूदा समय में किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं. उनके चाहने वालों की एक लंबी लिस्ट है. जो उनकी एक झलक पाने के लिए हमेशा बेकरार रहते हैं. सोशल मीडिया पर स्टार बल्लेबाज का एक वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है. जहां उनका एक नन्हा फैन ओडिशा से साइकिल चलाकर पुणे उनसे मिलने पहुंच गया. स्टार बल्लेबाज ने अपने इस फैन को निराश भी नहीं किया. उन्होंने पहले उसे शांति से बिठाया. उसके बाद पानी पिलाया. तब जाकर कहीं हाल चाल लिया. इस दौरान गायकवाड़ ने अपने फैन को स्पेशल ऑटोग्राफ भी दिया, जो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है.

ऋतुराज गायकवाड़ क्या बोले?

एक अन्य वीडियो में ऋतुराज गायकवाड़ को कहते हुए सुना जा सकता है, 'बहुत सारे लोगों का वह प्यार लेकर आए हैं. जिस तरह से वह साइकिल चलकार इतना दूर आए हैं. बहुत मेहनत करके मुझसे मिलने आए हैं. जिसकी मुझे खुशी भी हो रही है. आपका लंबे समय से बहुत सारे लोग इंतजार कर रहे थे. मेरे दोस्त सभी लोग. मुझे आपके मिलने के लिए मैसेज भी आ रहे थे. जिसके बाद मुझे ही समय निकालना पड़ा आपके लिए. बहुत अच्छा लगा आप मुझसे मिलने के लिए आए. आप बोल रहे थे आपके बहुत सारे फैंस हैं. उनके लिए थैंक्यू मुझे और मेरी टीम को सपोर्ट करने के लिए. आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि दोबारा ऐसे ट्रैवल नहीं करिए. क्योंकि बहुत सारी कठिनाई आती है बीच में. एक्सप्रेस वे या हाईवे से साइकिल में आना रिस्क है. कोशिश करूंगा कि मैं जब कभी उधर आऊं तो वहां बहुत सारे लोगों से मिलूं. जितना हो सके उतना लोगों से मुलाकात करूं. अमित जी तो आ गए हैं. बाकी के लोग ऐसा ट्राई ना करें. ये पहले भी साइकिल से काफी राइड कर चुके हैं. मैं यहीं सबके लिए कहूंगा. जय जगन्नाथ.'

भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं ऋतुराज गायकवाड़

ऋतुराज गायकवाड़ भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाज हैं. खबर लिखे जाने तक देश के लिए उन्होंने कुल 12 वनडे और 23 टी20 इंटरनेशनल मुकाबले खेले हैं. इस बीच उनके बल्ले से वनडे की 11 पारियों में 36.55 की औसत से 329 रन निकले हैं. जिसमें एक शतक और दो अर्धशतक शामिल है. वहीं टी20 में उन्होंने 20 पारियों में 39.56 की औसत से 633 रन बनाए हैं. जिसमें एक शतक और चार अर्धशतक शामिल है.

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