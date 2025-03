Rohit Sharma: परिवार के साथ छुट्टियां मनाने कहां पहुंचे रोहित शर्मा? तस्वीरें आपको भी बना देंगी दीवाना

Rohit Sharma Reached Maldives For Holidays: टेस्ट और वनडे प्रारूप के कप्तान रोहित शर्मा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में भारतीय टीम को चैंपियन बनाने के बाद अपने परिवार के साथ मालदीव में छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं. सोशल मीडिया पर उनका और उनके परिवार के साथ कुछ तस्वीरें काफी तेजी से वायरल हो रही हैं. वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि वह अपनी पत्नी रितिका सजदेह, बेटी समायरा के साथ एक बोट में सफर का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं. भारतीय कप्तान ने यह खूबसूरत तस्वीरें होली (14 मार्च) की शाम को साझा की हैं.

आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के शुरूआती मुकाबलों में जरुर रोहित शर्मा का बल्ला कुछ खास लय में नजर नहीं आया. मगर फाइनल मुकाबले में आतिशी बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने टीम इंडिया को जीत दिलाने में अहम भूमिका निभाई थी. मैच के दौरान पारी का आगाज करते हुए उन्होंने कुल 83 गेंदों का सामना किया था. इस बीच 91.56 की स्ट्राइक रेट से वह 76 रन बनाने में कामयाब हुए थे. इस दौरान उनके बल्ले से सात चौके और तीन बेहतरीन छक्के निकले थे.

Rohit Sharma enjoying his time with his family at Maldives..!!❤️



- A beautiful picture. ❤️ pic.twitter.com/DI1HvXoysy