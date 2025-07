रोहित शर्मा और विराट कोहली के संन्यास के पीछे किसका हाथ? BCCI उपाध्यक्ष ने बताई एक-एक बात

Massive Update On Rohit Sharma And Virat Kohli ODI Future: भारतीय टीम के दो महान बल्लेबाज रोहित शर्मा और विराट कोहली टी20 फॉर्मेट के बाद टेस्ट क्रिकेट को भी अलविदा कह चुके हैं. जिसके बाद फैंस उनके वनडे करियर को लेकर हमेशा टेंशन में रहते हैं. वो जानना चाहता है कि क्या वह यहां लगातार शिरकत करते रहेंगे या इस फॉर्मेट को भी जल्द ही अलविदा कह देंगे. क्योंकि आए दिन इन दोनों खिलाड़ियों को लेकर सोशल मीडिया पर कुछ न कुछ अफवाहें सामने आती रहती हैं. अगर आप भी रोहित और कोहली के फैन हैं और उनके भविष्य के बारे में जानना चाहते हैं तो उसका जवाब बीसीसीआई के उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला ने दिया है. लंदन में पत्रकारों से जवाब सवाल के दौरान उन्होंने कहा कि ये दोनों खिलाड़ी वनडे मैचों के लिए उपलब्ध रहेंगे.'

बीसीसीआई उपाध्यक्ष ने कहा, 'मैं एक बार और सभी के लिए यह बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं. हम सबको भी रोहित और विराट की कमी महसूस होती है, लेकिन रोहित और विराट ने खुद ये फैसला लिया है. बीसीसीआई की ये नीति है कि हम कभी भी किसी खिलाड़ी को नहीं कहते कि वह कब और किस फॉर्मेट से संन्यास लें. ये खिलाड़ी के ऊपर होता है कि वह कब रिटायरमेंट ले रहा है. इन दोनों का ये खुद का फैसला था. खुद उन्होंने रिटायरमेंट लिया है. हमें उनकी कमी हमेशा खलती रहेगी. हम उन्हें महान बल्लेबाज मानते हैं. हमारे लिए अच्छी बात यह कि वह वनडे के लिए उपलब्ध हैं.'

#WATCH | London, UK | BCCI vice president Rajeev Shukla says, "...We are all feeling the absence of Rohit Sharma and Virat Kohli. The decision to retire made by Rohit Sharma and Virat Kohli was their own. It is the policy of BCCI that we never tell any player to retire...We will… pic.twitter.com/4ShzHNG5W3