Rohit Sharma Century: लॉर्ड्स में शतक लगाने वाले पहले भारतीय बने रोहित शर्मा, 84 गेंदों पर रचा इतिहास

इंग्लैंड और भारत के बीच खेले गए तीसरे वनडे मैच में रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स के मैदान पर किसी भारतीय द्वारा पहला वनडे शतक जड़ा. रोहित ने 84 गेंदों की अपनी पारी में 11 चौके और 4 छक्के लगाकर यह शतक पूरा किया. यह उनके करियर का 34वां इंटरनेशनल शतक है. उन्होंने मैच के 31वें ओवर में आदिल रशीद की गेंद पर चौका लगाकर यह उपलब्धि हासिल की। ​​सीरीज जीतने के लिए भारत अभी 388 रनों के मुश्किल लक्ष्य का पीछा कर रहा है.

वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज

वनडे क्रिकेट से संन्यास की अटकलों के बीच रोहित शर्मा ने लॉर्ड्स में वनडे शतक के साथ रिकॉर्ड बुक में अपना नाम दर्ज कराया. ​​रोहित ने क्रिकेट के सबसे शानदार मैदानों में से एक पर यादगार पारी खेलकर बेहतरीन जवाब दिया. 39 साल और 80 दिन की उम्र में, शर्मा लॉर्ड्स में वनडे शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज बल्लेबाज और इस मशहूर मैदान पर सभी फॉर्मेट में अंतरराष्ट्रीय शतक लगाने वाले सबसे उम्रदराज भारतीय बन गए। उन्होंने महान सचिन तेंदुलकर का रिकॉर्ड तोड़ा.

शर्मा के नाम अब किसी एक देश में विदेशी बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने का रिकॉर्ड है. उन्होंने इंग्लैंड में आठ शतक लगाए हैं. इंग्लैंड में कुल मिलाकर सबसे ज्यादा वनडे शतक लगाने के मामले में उनसे आगे केवल इंग्लैंड के जो रूट (10) और मार्कस ट्रेस्कोथिक (8) हैं. यह पारी इसलिए भी खास थी क्योंकि इंग्लैंड ने अपनी पहली पारी में 387/3 का विशाल स्कोर खड़ा किया था और भारत के सामने लक्ष्य का पीछा करने की मुश्किल चुनौती थी.

इससे पहले, बेन डकेट ने शानदार 141 रन बनाए और जैकब बेथेल (91 रन) के साथ मिलकर 192 रनों की रिकॉर्ड ओपनिंग साझेदारी की. चोटिल मुख्य तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह की गैर-मौजूदगी में इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने भारत के अनुभवहीन तेज गेंदबाजी आक्रमण पर दबदबा बनाए रखा. मुश्किल लक्ष्य और कड़ी आलोचनाओं का सामना करते हुए, रोहित शर्मा ने ऐतिहासिक शतक के साथ जोरदार जवाब दिया. इस पारी ने भारत की उम्मीदों को जिंदा रखा और उन्हें लॉर्ड्स के इतिहास में इस मशहूर मैदान पर वनडे शतक लगाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज के तौर पर दर्ज कराया.