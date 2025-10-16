अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ने एक बार फिर दिल का दर्द बयां किया है कि उन्‍होंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन फिर भी उन्‍हें शांति का नोबेल पुरस्‍कार नहीं मिला. इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि, भारत ने कहा है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले रहे हैं. ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अच्‍छा दोस्‍त बताया है. इधर, पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच जंग फिलहाल थम गई है. दोनों 48 घंटों के लिए युद्धविराम के लिए तैयार हो गए हैं. अफगानिस्‍तान का कहना है कि पाकिस्‍तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई थी, तब वह राजी हुआ है. ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन दो दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमिन गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक के उद्घाटन के लिए मुलाकात करेंगे.

