अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ने एक बार फिर दिल का दर्द बयां किया है कि उन्होंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन फिर भी उन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार नहीं मिला. इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि, भारत ने कहा है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले रहे हैं. ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अच्छा दोस्त बताया है. इधर, पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग फिलहाल थम गई है. दोनों 48 घंटों के लिए युद्धविराम के लिए तैयार हो गए हैं. अफगानिस्तान का कहना है कि पाकिस्तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई थी, तब वह राजी हुआ है. ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन दो दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमिन गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक के उद्घाटन के लिए मुलाकात करेंगे.
World LIVE News Updates...
राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए ऑपरेशन को दी मंजूरी
अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) को सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दे दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का रिएक्शन भी सामने आया. वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप के फैसले की कड़ी निंदा की. बुधवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कराकस पर कैदियों और मानसिक रोगियों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोप लगाया.
अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ
अमेरिका ने इस साल पहले जुलाई में 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया. फिर अगस्त में रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर 25 फीसदी अतिरिक्त टैरिफ लगा दिया था. इसकी वजह से भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंच गया. ट्रंप का कहना है कि भारत के जरिए वह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है.