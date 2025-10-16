विज्ञापन
विशेष लिंक
1 hour ago

अमेरिका के राष्‍ट्रपति डोनाल्‍ड ने एक बार फिर दिल का दर्द बयां किया है कि उन्‍होंने 8 युद्ध रुकवाए, लेकिन फिर भी उन्‍हें शांति का नोबेल पुरस्‍कार नहीं मिला. इसके साथ ही ट्रंप ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा. हालांकि, भारत ने कहा है कि हम अपनी प्राथमिकताओं के आधार पर निर्णय ले रहे हैं. ट्रंप ने एक बार फिर पीएम मोदी को अच्‍छा दोस्‍त बताया है. इधर, पाकिस्‍तान और अफगानिस्‍तान के बीच जंग फिलहाल थम गई है. दोनों 48 घंटों के लिए युद्धविराम के लिए तैयार हो गए हैं. अफगानिस्‍तान का कहना है कि पाकिस्‍तान ने जंग रोकने की गुहार लगाई थी, तब वह राजी हुआ है. ब्राजील के उपराष्ट्रपति गेराल्डो अल्कमिन दो दिनों के भारत दौरे पर पहुंचे हैं. ब्राजील के उपराष्ट्रपति और विकास, उद्योग, व्यापार और सेवा मंत्री गेराल्डो अल्कमिन गुरुवार को केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल से व्यापार मंत्रिस्तरीय समीक्षा बैठक के उद्घाटन के लिए मुलाकात करेंगे.

World LIVE News Updates... 
 

Oct 16, 2025 10:56 (IST)
Link Copied
Share

राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला में सीआईए ऑपरेशन को दी मंजूरी

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला में अमेरिकी केंद्रीय खुफिया एजेंसी (सीआईए) को सीक्रेट ऑपरेशन चलाने की मंजूरी दे दी है. अमेरिकी राष्ट्रपति के इस फैसले पर वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो का रिएक्शन भी सामने आया. वेनेजुएला के राष्ट्रपति ने ट्रंप के फैसले की कड़ी निंदा की. बुधवार (स्थानीय समय) को व्हाइट हाउस में मीडिया से बात करते हुए, राष्ट्रपति ट्रंप ने कराकस पर कैदियों और मानसिक रोगियों को अवैध रूप से अमेरिका में घुसने और बड़ी मात्रा में नशीले पदार्थों की तस्करी करने का आरोप लगाया.

Oct 16, 2025 10:52 (IST)
Link Copied
Share

अमेरिका ने भारत पर लगाया है 50% टैरिफ

अमेरिका ने इस साल पहले जुलाई में 25 फीसदी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया. फिर अगस्‍त में रूस से तेल खरीदने के जुर्माने के तौर पर 25 फीसदी अतिरिक्‍त टैरिफ लगा दिया था. इसकी वजह से भारत पर कुल टैरिफ 50 फीसदी तक पहुंच गया. ट्रंप का कहना है कि भारत के जरिए वह रूस पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है. 

Comments
पूरी स्टोरी पढ़ें

Track Latest News Live on NDTV.com and get news updates from India and around the world

फॉलो करे:
US India Relation, Donald Trump, India Russia Oil Trade
Get App for Better Experience
Install Now