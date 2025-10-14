Video: रोहित शर्मा ने जीता दिल, श्रेयस अय्यर ने ट्रॉफी रखी नीचे फिर हिट मैन ने जो किया उसे देख दिल हार बैठेंगे आप

Rohit Sharma's respectful gesture Viral: रोहित शर्मा भारत के महान कप्तान हैं, इसमें कोई शक नहीं है लेकिन इसके अलावा मैदान के बाहर भी उनका व्यवहार कुछ ऐसा है जिसे देख फैन्स फूले नहीं समाते हैं. इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है. कुछ दिन पहले मुंबई में हुए 27वें CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स में रोहित ने कुछ ऐसा किया जिसने फैन्स का दिल जीत लिया. हुआ ये कि CEAT क्रिकेट रेटिंग अवार्ड्स समारोह के दौरान जब श्रेयस अय्यर अपनी ट्रॉफी लेकर स्टेज से नीचे आए तो अवार्ड अपनी सीट के नीचे रखकर बैठ गए. ऐसे में जब हिट मैन की नजर नीचे रखी अवार्ड पर पड़ी तो पूर्व कप्तान ने बड़ी सावधानी से उसे उठाकर पास की मेज पर रख दिया. रोहित के इस जेस्चर ने फैन्स का दिल जीत लिया. सोशल मीडिया पर रोहित के इस रवैये की लोग काफी तारीफ कर रहे हैं.

This is precisely the problem with @ShreyasIyer15 : Bad misplaced attitude & fake swagger



He gets an award & keeps it on the floor next to his feet



Rohit Sharma notices the trophy on the floor and quickly places it on the table 👏👏👏pic.twitter.com/CwtfQBu8c7 — Sameer (@BesuraTaansane) October 13, 2025

वनडे सीरीज में फिर से दिखेगा रोहित का जलवा

रोहित शर्मा ने आखिरी बार भारतीय टीम के लिए चैंपियंस ट्रॉफी में खेला था. रोहित की कप्तानी में भारतीय टीम 12 साल बाद आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीतने में सफल रही थी. फाइनल में भारतीय टीम ने न्यूजीलैंड को हराया था. रोहित फिलहाल वनडे फॉर्मेट में सक्रिय हैं. भारत को अपनी कप्तानी में टी20 विश्व कप 2024 का खिताब दिलाने के बाद उन्होंने इस फॉर्मेट को अलविदा कह दिया था. इंग्लैंड टेस्ट सीरीज से पहले उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था.

बतौर खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया दौर पर जा रहे रोहित पर निश्चित रूप से प्रदर्शन का दबाव होगा. उनके बल्ले से जब तक रन निकलेंगे, वनडे फॉर्मेट में उनकी जगह बची रहेगी. रन न बनाने की स्थिति में टीम में उनकी जगह खतरे में पड़ सकती है.

रोहित शर्मा वनडे क्रिकेट के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक हैं. वनडे में तीन दोहरा शतक लगाने वाले वह दुनिया के एकमात्र खिलाड़ी हैं. 2007 में वनडे करियर की शुरुआत करने वाले रोहित ने 273 मैचों की 265 पारियों में 32 शतक और 58 अर्धशतक की मदद से 12,034 रन बनाए हैं.