जावेद मियांदाद को पछाड़ खास क्लब में जगह बनाने के करीब रोहित शर्मा, CSK हेड कोच भी छूट जाएंगे पीछे

रोहित शर्मा ने बुधवार को विजय हजारे ट्रॉफी में सात साल बाद वापसी की थी. हिटमैन को देखने के लिए फैंस बड़ी संख्या में स्टेडियम आए थे और पूर्व कप्तान ने फैंस को निराश नहीं किया. रोहित ने लिस्ट ए का अपना सबसे तेज शतक जड़ा और फैंस को क्रिसमस का तोहफा दिया. रोहित की पारी के दम पर मुंबई ने सिक्किम को आसानी से हरा दिया और जीत के साथ टूर्नामेंट का आगा किया. सिक्किम के गेंदबाज पाल्जर तमांग, क्रांति कुमार, गुरिंदर सिंह और अंकुर मलिक की चुनौती रोहित के सामने नहीं के बराबर थी. उन्होंने क्रांति को मिडविकेट पर चौका लगाकर शुरूआत की. अपनी पारी के दौरान उन्होंने स्पिनरों को भी नहीं बख्शा. उन्हें दो जीवनदान भी मिले लेकिन रनगति में कोई रूकावट नहीं आई.

रोहित ने अंगकृष रघुवंशी के साथ 141 और डेब्यू कर रहे मुशीर खान के साथ 75 रन की साझेदारी की. रोहित ने सिक्किम के विरुद्ध 94 गेंदों में 9 छक्कों और 18 चौकों के साथ 155 रन की पारी खेली. रोहित शर्मा ने महज 62 गेंदों में शतक पूरा किया. इससे पहले उन्होंने वनडे वर्ल्ड कप 2023 में अफगानिस्तान के विरुद्ध 63 गेंदों में शतक लगाया था. रोहित अब शुक्रवार को एक्शन में दिख सकते हैं और अगर इस मुकाबले में भी उनका बल्ला चला तो टीम इंडिया का यह सलामी विस्फोटक बल्लेबाज रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा सकता है.

रोहित ने अभी तक 351 लिस्ट ए मैचों की 339 पारियों में 47.32 की औसत से 13913 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 37 शतक और 74 अर्द्धशतक जड़े हैं. रोहित 45 बार नाबाद लौटे हैं. रोहित अगर शुक्रवार 107 रन बना लेते हैं तो वह लिस्ट ए में सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की लिस्ट में चेन्नई सुपर किंग्स के मुख्य कोच स्टीफन फ्लेमिंग और पाकिस्तान के पूर्व कप्तान जावेद मियांदाद को पीछे छोड़ देंगे.

मियांदाद ने 439 मैचों में 13973 रन बनाए हैं. इस दौरान उन्होंने 13 शतक और 101 अर्द्धशतक लगाए हैं. जबकि फ्लेमिंग ने 460 मैचों में 14019 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 22 शतक और 86 अर्द्धशतक आए हैं. लिस्ट ए में अभी तक 25 बल्लेबाज है 14 हजार या उससे अधिक रन बना पाए हैं. अगर रोहित शुक्रवार को 87 रन बनाने में सफल होते हैं को वह लिस्ट ए में 14 हजार रन बनाने वाले 26वें बल्लेबाज होंगे.

