"मैं उसकी बल्लेबाजी को लेकर आलोचनात्मक रहा हूं", रोहित शर्मा ने ऐसा ऐलान कर भारतीय बैटरों को दिया खास मैसेज

भारतीय कप्तान रोहित ने आगे कहा, देखिए रोजकोट में हम ऐसी साझेदारी चाहते थे, चौथे दिन खासकर...हालांलिक गिल वहां रन आउट हो गए. गिल जब रन आउट हुए तो वो खुश नहीं थे. लेकिन जो बात इस टीम को एक साथ रखती है वह यह है कि एक-दूसरे की सफलता का आनंद लेना."

रोहित शर्मा ने आगे कहा, "गिल इस बात से काफी खुश थे कि कि वहां कुलदीप ने हिम्मत नहीं हारी और जमकर बल्लेबाजी की, कुलदीप की उन्होंने कोई आलोचना नहीं की, जब वह इस तरह से बल्लेबाजी करते हैं और हमारे लिए बोर्ड पर रन बनाते हैं तो यह निश्चित रूप से हमारे लिए फायदेमंद होता है. यह हमें हमारी बल्लेबाजी में एक और इजाफा देता है." बता दें कि पांचवें टेस्ट मैच में भी कुलदीप ने अच्छी बल्लेबाजी की थी और भारत की पहली पारी में 30 रन बनाए थे. वहीं, पूरे सीरीज में कुलदीप ने 19 विकेट अपने नाम करने में सफलता हासिल की.

प्रत्येक टेस्ट में मैच में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी (Player of the Match List)

पहला टेस्ट: ओली पोप

दूसरा टेस्ट: जसप्रीत बुमराह

तीसरा टेस्ट: रवींद्र जड़ेजा

चौथा टेस्ट: ध्रुव जुरेल

पांचवां टेस्ट: कुलदीप यादव

प्लेयर ऑफ़ द सीरीज़: (Player of the Series)

यशस्वी जयसवाल

Top performers and award winners in the IND vs ENG series

सबसे ज्यादा रन: यशस्वी जयसवाल (712)- 9 पारियां

उच्चतम स्कोर: यशस्वी जयसवाल (नाबाद 214)

सबसे ज्यादा शतक: यशस्वी जयसवाल (2), शुभमन गिल (2), रोहित शर्मा (2)

सबसे ज्यादा छक्के: यशस्वी जयसवाल (26)

सबसे ज्यादा चौके: यशस्वी जयसवाल (68)

सबसे ज्यादा विकेट: रविचंद्रन अश्विन (26) - 10 पारी

सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रदर्शन: टॉम हार्टले (7/62)

