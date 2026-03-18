IPL इतिहास के पांच मनहूस रिकॉर्ड, जो रोहित, मैक्सवेल, आर्चर और राशिद खान के नाम हैं दर्ज

आईपीएल 2026 के आगाज में अब गिनती के महज कुछ दिन शेष रह गए हैं. टूर्नामेंट का आगाज 28 मार्च से हो रहा है. पहला मुकाबला बेंगलुरु के एम चिन्नास्वामी स्टेडियम में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच खेला जाएगा. पिछले साल आरसीबी ने नरेंद्र मोदी स्टेडियम में पंजाब किंग्स की टीम को फाइनल मुकाबले में शिकस्त देते हुए पहली बार खिताब को अपने हाथ में उठाया था. पिछले कुछ वर्षों में आईपीएल की सभी टीमों की तरफ से कुछ खिलाड़ियों ने अनचाहा शर्मनाक रिकॉर्ड बनाया है. बात करें उन पांच अनचाहे बड़े रिकॉर्ड के बारे में जो स्टार खिलाड़ियों के नाम जुड़े हैं, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ग्लेन मैक्सवेल

ऑस्ट्रेलियाई स्टार ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल के नाम आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 'डक' होने का रिकॉर्ड दर्ज है. 37 वर्षीय मैक्सवेल ने खबर लिखे जाने तक आईपीएल में कुल 141 मैच खेले हैं. इस बीच वह 135 पारियों में 19 बार शून्य पर आउट हुए हैं. मैक्सवेल 2024 और 2023 में आरसीबी की तरफ से क्रमशः चार और दो बार एवं 2014, 2016 और 2017 में पीबीकेएस की तरफ से तीन-तीन और दो बार शून्य पर आउट हुए हैं.

मैक्सवेल के बाद दूसरे स्थान पर संयुक्त रूप से दिनेश कार्तिक और रोहित शर्मा का नाम आता है. ये दोनों भारतीय बल्लेबाज आईपीएल में 18-18 बार शून्य पर आउट हुए हैं.

जोफ्रा आर्चर

आईपीएल के एक मैच में सबसे ज्यादा रन लुटाने का अनचाहा रिकॉर्ड इंग्लैंड क्रिकेट टीम के तेज तर्रार गेंदबाज जोफ्रा आर्चर के नाम दर्ज है. आर्चर ने आईपीएल 2025 में एसआरएच के खिलाफ एक मुकाबले में 76 रन लुटा डाले थे. उनके पहले ओवर में विपक्षी टीम के बल्लेबाजों ने 23, दूसरे ओवर में 12, तीसरे ओवर में 22 और आखिरी ओवर में 23 रन बटोरे थे.

हर्षल पटेल

आईपीएल के दौरान एक ओवर में सबसे ज्यादा रन लुटाने का रिकॉर्ड दाएं हाथ के तेज गेंदबाज हर्षल पटेल के नाम दर्ज है. आईपीएल 2021 में आरसीबी की तरफ से शिरकत करते हुए उन्होंने सीएसके के खिलाफ एक ओवर में 37 रन लुटा डाले थे. उस दौरान पटेल के इस ओवर में रवींद्र जडेजा ने पांच छक्के और एक चौका जड़ा था. तीसरी गेंद नो-बॉल रही थी. जहां इस गेंद पर भी छक्का लगा था.

राशिद खान

अफगानिस्तान के लेग स्पिनर राशिद खान के नाम आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के खाने का अवांछित रिकॉर्ड दर्ज है. जीटी की तरफ से शिरकत करते हुए आईपीएल 2025 में उनकी खूब धुनाई हुई थी. उस साल उन्होंने 15 पारियों में 33 छक्के लुटा डाले थे.

रोहित शर्मा

रोहित शर्मा आईपीएल इतिहास में सर्वाधिक बार सिंगल डिजिट पर आउट पर होने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं. 38 वर्षीय रोहित ने खबर लिखे जाने तक यहां कुल 272 मैच खेले हैं. इस बीच वह 267 पारियों में 83 बार सिंगल डिजिट पर आउट हुए हैं.

इसके अलावा वह आईपीएल में संयुक्त रूप से सबसे ज्यादा पर डक होने वाले दूसरे खिलाड़ी भी हैं. वह आईपीएल में 18 बार बिना रन बनाए आउट हुए हैं.

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