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रोहित शर्मा vs गौतम गंभीर-अजीर अगरकर: वर्ल्ड कप ड्रीम के लिए हिटमैन को चाहिए पूर्व साथियों का साथ

कार्डिफ में भारत-इंग्लैंड के बीच हुए सीरीज के दूसरे वनडे के दौरान खबरें आईं कि रोहित शर्मा अब चयनकर्ताओं के प्लान में नहीं है.

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रोहित शर्मा vs गौतम गंभीर-अजीर अगरकर: वर्ल्ड कप ड्रीम के लिए हिटमैन को चाहिए पूर्व साथियों का साथ
Rohit Sharma Gautam Gambhir Ajit Agarkar

कार्डिफ में एक तरफ जहां भारत-इंग्लैंड के बीच सीरीज का दूसरा वनडे खेला जा रहा था, तो दूसरी तरफ मैदान के बाहर रोहित शर्मा की लॉर्ड्स में रिटायरमेंट की खबरें छाईं हुईं थी. इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि भारतीय चयनकर्ताओं ने रोहित शर्मा से आगे देखने का मन बना लिया है. रोहित ने भले ही 2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए अपनी इच्छाएं खुले तौर पर जाहिर की हैं, लेकिन चयनकर्ताओं का एक समूह उन्हें वर्ल्ड कप के प्लान का हिस्सा नहीं देख रहा है. वहीं अब सामने आया है कि चयनकर्ता उन्हें शायद अफगानिस्तान और फिर इंग्लैंड के खिलाफ में भी नहीं चाहते  थे, लेकिन भारतीय क्रिकेट के कुछ बड़े शेयरहोल्डर्स ने चयनकर्ताओं को ऐसे नहीं करने का अनुरोध किया क्योंकि रोहित एक बड़े खिलाड़ी हैं और ऐसे दिग्गज को यूं ड्रॉप नहीं किया जा सकता. 

एनडीटीवी को सूत्रों से पता चला है कि BCCI सेलेक्शन कमिटी के कुछ सदस्य अगले साल होने वाले ODI वर्ल्ड कप के लिए रोहित शर्मा को अपनी योजनाओं में शामिल नहीं मान रहे हैं. ऐसी खबरें हैं कि रविवार को लॉर्ड्स में होने वाला सीरीज़ का फ़ैसला करने वाला मैच इस फ़ॉर्मेट में टीम के लिए उनका आखिरी मैच हो सकता है. 

यह भी पता चला है कि BCCI सेलेक्शन कमिटी के एक हिस्से ने जून में अफ़गानिस्तान सीरीज़ से पहले ही रोहित को बता दिया था कि वे उनसे आगे बढ़ना चाहते हैं. इंग्लैंड दौरे के दौरान इस मामले पर फिर से चर्चा की गई थी.  यह भी पता चला है कि भारतीय क्रिकेट के बड़े अधिकारियों ने सेलेक्टर से कहा है कि वे अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़ और इंग्लैंड के साथ चल रही सीरीज़ के लिए रोहित को टीम में चुनें, क्योंकि वे उन्हें इतना बड़ा खिलाड़ी मानते हैं कि उन्हें टीम से बाहर नहीं किया जा सकता.

सूत्रों ने यह भी बताया है कि जहां रोहित खेलने के लिए बहुत उत्सुक हैं, वहीं हेड कोच गौतम गंभीर ने सेलेक्टर की बात दोहराई है कि इंग्लैंड दौरे के बाद पूर्व भारतीय कप्तान को टीम में नहीं चुना जाएगा. एक सूत्र ने एनडीटीवी को बताया,"इस मामले में आखिरी फ़ैसले का इंतज़ार करना होगा. रोहित शर्मा रिटायर हो सकते हैं या यह देख सकते हैं कि क्या उन्हें सेलेक्शन कमेटी के कुछ सदस्यों का समर्थन मिलता है. भारतीय क्रिकेट में सभी फ़ैसले सिर्फ़ दो लोगों पर निर्भर नहीं करते."

खबरों के मुताबिक, सेलेक्टर आरपी सिंह और प्रज्ञान ओझा ने अजीत अगरकर और गौतम गंभीर के कई फ़ैसलों को बदला है. ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि अगर रोहित को अपनी जगह पक्की करने के लिए घरेलू क्रिकेट में लौटकर रन बनाने को कहा जाता है, तो क्या उन्हें इन सेलेक्टर का समर्थन मिल पाएगा. रन बनाने के अलावा, रोहित को भारत के वनडे सेटअप में अपनी जगह बनाए रखने की संभावनाओं को मज़बूत करने के लिए पर्दे के पीछे भी काम करना पड़ सकता है.

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