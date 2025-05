रोहित शर्मा ने लिया रिव्यू तो मच गया बड़ा बवाल! फैंस भड़के, अंपायरिंग पर उठे सवाल

Rohit Sharma, Rajasthan Royals vs Mumbai Indians, 50th Match: गुरुवार (01 मई) को जयपुर में खेले गए मुकाबले में मुंबई इंडियंस की टीम ने राजस्थान रॉयल्स को 100 रनों से पटकनी देते हुए प्वाइंट्स टेबल में टॉप पर कब्जा जमा लिया है. यूं तो अपने दमदार खेल से मुंबई इंडियंस को अपने फैंस से काफी सपोर्ट मिलता है, लेकिन मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद मुंबई की टीम सोशल मीडिया पर लोगों के निशाने पर आ गई है. मैच में रोहित शर्मा के डीआरएस लेने की टाइमिंग पर विवाद हो गया है. मैच के दौरान अंपायर ने रोहित को आउट दे दिया था. लोगों का कहना है कि उन्होंने 15 सेकंड के बाद डीआरएस लिया. जिसके बाद सोशल मीडिया पर अंपायरिंग पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं.

दरअसल, दूसरे ही ओवर में फजल फारुकी की गेंद पर रोहित शर्मा के खिलाफ अपील हुई जिस पर अंपायर ने उन्हें आउट करार कर दिया. उस वक्त रोहित महज सात रन पर बैटिंग कर रहे थे. अंपायर के फैसले के बाद रोहित ने रिव्यू लेने में बहुत समय लगाया. ऐसा लगा कि वह रिव्यू नहीं लेंगे लेकिन जैसे ही 15 सेकेंड का टाइमर शून्य पर आया तो उन्होंने डीआरएस का इशारा कर दिया. रिव्यू में रोहित नॉटआउट पाए गए. लोगों का कहना है कि उन्होंने समय समाप्त होने के बाद रिव्यू लिया जिस पर पूरा विवाद गहरा गया है. नियमों के अनुसार फैसला होने के 15 सेकंड के अंदर ही डीआरएस लेना होता है.

Rohit Sharma took the DRS after time ran out. How can the Umpire allow him to use DRS after time expired? Will they allow this if it was a RR batter?



Umpiring Indians 🤡 pic.twitter.com/cBFkiWiHzx