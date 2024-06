आपस में ही भिड़े रोहित शर्मा, अर्शदीप सिंह और जसप्रीत बुमराह, जो मारेगा बाजी, वो बनेगा टीम इंडिया का 'युवराज'

Who can become Player of The Series of T20 World Cup 2024? टी20 वर्ल्ड कप 2024 का सबसे बड़ा मुकाबला आज (29 जून) केनिंग्सटन ओवल में खेला जाएगा. टूर्नामेंट में भारतीय टीम के बेहतरीन प्रदर्शन को देखते हुए पूरी संभावना जताई जा रही है कि टीम इंडिया आज दूसरी बार प्रतिष्ठित खिताब को अपने नाम कर सकती है. ब्लू टीम की तरफ से जारी टूर्नामेंट में करीब सभी खिलाड़ी जबर्दस्त फॉर्म नजर आ रहे हैं. यहीं नहीं टीम के 3 खिलाड़ियों के बीच 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बनने की होड़ लग गई. वो खिलाड़ी कुछ इस प्रकार हैं-

अर्शदीप सिंह

खास लिस्ट में सबसे ऊपर युवा तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह का नाम आता है. टूर्नामेंट में वह एक अलग ही अंदाज इ नजर आ रहे हैं. उनकी गेंदबाजी का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि टूर्नामेंट में उन्होंने भारतीय टीम के लिए अबतक 7 मैच खेले हैं. इस बीच उनको 7 पारियों में 15 सफलता हाथ लगी है. इंग्लैंड के खिलाफ 'सेमी फाइनल;' मुकाबले को छोड़ दें तो उन्होंने प्रत्येक मैच में भारतीय टीम के लिए विकेट चटकाए हैं.

जसप्रीत बुमराह

'प्लेयर ऑफ द सीरीज' की दौड़ में जसप्रीत बुमराह का भी नाम शामिल है. टूर्नामेंट में वह भारतीय टीम के लिए 7 मैच की 7 पारियों में 13 विकेट चटका चुके हैं. उनकी कहर बरपाती गेंदबाजी का अबतक विपक्षी खिलाड़ी कोई तोड़ नहीं निकाल सके हैं. आज के मुकाबले में अगर वह कुछ और सफलता प्राप्त करने में कामयाब होते हैं तो 'प्लेयर ऑफ द सीरीज' बन सकते हैं.

रोहित शर्मा

शुरुआती कुछ मुकाबलों में रनों के लिए जूझने वाले भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी पुरानी लय हासिल कर ली है. पिछले 2 मुकाबलों में तो उनका बल्ला जमकर चला है. उम्मीद है फाइनल मैच में भी वह अपनी आतिशी बल्लेबाजी से जरुर टीम इंडिया को जीत दिलाएंगे. टूर्नामेंट में उन्होंने ब्लू टीम के लिए अबतक कुल 7 मुकाबलों में शिरकत की है. इस बीच उनके बल्ले से 3 अर्धशतकों के बदौलत 7 पारियों में 41.33 की औसत से 248 रन निकले हैं. जारी टूर्नामेंट में वह 155.97 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहे हैं.

