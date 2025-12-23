आधी रात को जयपुर में हुई रोहित शर्मा की एंट्री, मकसद है इस टूर्नामेंट में छक्के-चौकों की बौछार करना

देश की प्रतिष्ठित घरेलू सीरीज विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का आगाज कल (24 दिसंबर) से हो रहा है. टूर्नामेंट के मेजबानी की जिम्मेदारी इस बार राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन (RCA) को सौंपी गई है. ग्रुप 'सी' के मुकाबले 24 दिसंबर से 8 जनवरी के बीच जयपुर में खेले जाएंगे. जहां देश के लगभग सभी बड़े खिलाड़ी शिरकत करते हुए नजर आएंगे. वनडे फॉर्मेट के स्टार बल्लेबाज रोहित शर्मा (Rohit Sharma) भी टूर्नामेंट के शुरूआती दो मुकाबलों में हिस्सा लेंगे. जिसके लिए वह सोमवार (23 दिसंबर) देर रात जयपुर पहुंचे.

रोहित शर्मा के अलावा ये खिलाड़ी भी जयपुर पहुंचे

रोहित शर्मा ही नहीं उनके अलावा ऋतुराज गायकवाड़, अभिषेक शर्मा, अर्शदीप सिंह, शार्दुल ठाकुर और सरफराज खान जैसे स्टार क्रिकेटर भी राजस्थान पहुंच गए हैं. जल्द ये सभी खिलाड़ी जयपुर की जमीं पर छक्के-चौके लगाते हुए नजर आएंगे.

गोवा की तरफ से खेलते हुए नजर आएंगे सचिन

खेल जगत में 'क्रिकेट के भगवान' के रूप में मशहूर सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 में गोवा की तरफ से शिरकत करते हुए नजर आएंगे. अर्जुन तेंदुलकर ने खबर लिखे जाने तक घरेलू क्रिकेट में 22 फर्स्ट क्लास, 18 लिस्ट ए और 29 टी20 मुकाबले खेले हैं.

इस बीच अर्जुन को फर्स्ट क्लास की 36 पारियों में 37.91 की औसत से 48, लिस्ट ए की 18 पारियों में 31.32 की औसत से 25 और टी20 की 29 पारियों में 22.97 की औसत से 35 सफलता हाथ लगी है

वहीं बल्लेबाजी के दौरान उन्होंने फर्स्ट क्लास की 29 पारियों में 21.37 की औसत से 620, लिस्ट ए की 10 पारियों में 17.00 की औसत से 102 और टी20 की 16 पारियों में 13.50 की औसत स 189 रन बनाए हैं.

ग्रुप सी में हैं कुल आठ टीमें

ग्रुप सी में कुल आठ टीमें हैं. जिसमें मुंबई, महाराष्ट्र, पंजाब, गोवा, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, सिक्किम और उत्तराखंड का नाम शामिल है. पंजाब के बेड़े में शुभमन गिल, अर्शदीप सिंह और अभिषेक शर्मा जैसे स्टार क्रिकेटर हैं.

वहीं ऋतुराज गायकवाड़ और पृथ्वी शॉ जैसे खिलाड़ी महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व करेंगे. छत्तीसगढ़ की टीम से युवा खिलाड़ी शशांक सिंह अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे.

