सनी देओल से अहान शेट्टी तक, 'बॉर्डर 2' के लिए किसने कितनी ली फीस, जानें कितना है फिल्म का बजट

साल 2026 की मोस्ट अवेटेड और सबसे बड़ी फिल्मों में से एक बॉर्डर 2 अपनी रिलीज से चार दिन दूर है. फिल्म आगामी 23 जनवरी को सिल्वर स्क्रीन पर धमाका करती नजर आएगी. पूरे देश में बॉर्डर 2 को लेकर पॉजिटिव माहौल है और हर कोई 23 जनवरी का इंतजार कर रहा है. खासतौर पर मिलेनियम जनरेशन, जिसने साल 1997 में बॉर्डर देखी थी. पूरे 28 साल बाद फिल्म का सीक्वल रिलीज हो रहा है. ऐसे में जनता के लिए बॉर्डर 2 एक फिल्म नहीं बल्कि देशभक्ति से लबरेज एक ऐसा त्योहार है, जिसका आगाज 23 जनवरी से होने जा रहा है. सनी देओल, वरुण धवन, अहान शेट्टी और दिलजीत दोसांज जैसे स्टार से सजी बॉर्डर 2 की एडवांस बुकिंग भी ओपन हो चुकी है. इस बीच हम बात करेंगे इस देशभक्ति फिल्म के लिए सनी देओल से वरुण धवन समेत इसकी लंबी-चौड़ी स्टारकास्ट ने अपने-अपने रोल के लिए कितना पैसा चार्ज किया है.

सनी देओल ने चार्ज किया आधा अरब

साल 2023 में गदर 2 से कमबैक करने के बाद सनी का सिक्का बॉलीवुड एक बार फिर चल गया है. कहना गलत नहीं होगा कि बॉर्डर 2 की उम्मीदें भी सनी के हिट होने के साथ जगी है. रिपोर्ट्स की मानें तो, सनी ने इस फिल्म के लिए 50 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं.



बॉर्डर 2 की एक्टर्स की फीस

बॉर्डर 2 में वरुण धवन फ्रेश एंट्री है और उन्होंने मेजर होशियार सिंह दहिया के रोल के लिए 8 से 10 करोड़ रुपये चार्ज किए हैं. 'पंजाबी आ गए ओए' अपने इस सिग्रेचर डायलॉग से मशहूर पंजाबी स्टार दिलजीत दोसांझ अब बॉलीवुड के हो गए हैं. कई बॉलीवुड फिल्मों में काम करने के बाद अब वह बॉर्डर 2 का भी हिस्सा हैं. इस फिल्म के लिए पंजाबी स्टार ने 4 से 5 करोड़ रुपये फीस ली है. फिल्म में उनका रोल फ्लाइंग ऑफिसर निर्मलजीत सिंह शेखों का है. बॉर्डर 2 से सबसे ज्यादा चर्चित हो रहे सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी को बॉर्डर 2 का हिस्सा होने का सौभाग्य मिला है. अहान फिल्म में लेफ्टिनेंट कैडर जोसेफ पियूस एल्फ़र्ड नोरोना के रोल में हैं. उन्होंने फिल्म के लिए कितनी फीस चार्ज की है, इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

बॉर्डर 2 की एक्ट्रेस की फीस

फिल्म में मोना सिंहा, सोनम बाजवा, अन्या सिंह और मेधा राणा फीमेल लीड में नजर आने वाली हैं, लेकिन इन सभी एक्ट्रेस की फीस को सीक्रेट रखा गया है. बता दें, फिल्म बॉर्डर 2 का बजट 250 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. फिल्म का निर्देशन अनुराग सिंह ने किया और निधि दत्ता फिल्म की प्रोड्यूसर हैं.