RJD में अब तेजस्वी युग! राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कमान सौंपने की तैयारी, क्या बदल पाएंगे पार्टी की किस्मत?

राष्ट्रीय जनता दल (RJD) की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की अहम बैठक 25 जनवरी को होने जा रही है. इस बैठक को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है, क्योंकि पार्टी के वरिष्ठ सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी यादव को RJD का नया राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है. हालांकि इस फैसले पर अंतिम मुहर RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों द्वारा ही लगाई जाएगी. पार्टी के भीतर इस बात की चर्चा जोरों पर है कि तेजस्वी यादव भविष्य की राजनीति को देखते हुए पार्टी की पूरी कमान अपने हाथों में लेना चाहते हैं.

तेजस्वी भी पार्टी की कमान लेने के मुड में

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि जिस तरह भाजपा में नेतृत्व को लेकर नए दौर की शुरुआत हो चुकी है, उसी को देखते हुए RJD भी तेजस्वी यादव के जरिए अपनी खोई हुई राजनीतिक पहचान को फिर से मजबूत करना चाहती है. तेजस्वी यादव भी कथित तौर पर चाहते हैं कि पार्टी में सत्ता का औपचारिक हस्तांतरण हो, ताकि वे स्वतंत्र रूप से भविष्य से जुड़े अहम फैसले ले सकें.

RJD की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को लेकर जारी लेटर.

अंतिम फैसला लालू प्रसाद को लेना हैः राजद

पार्टी के भीतर यह भी माना जा रहा है कि हालिया चुनाव में करारी हार के बाद अब तेजस्वी यादव को खुलकर पार्टी की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए. वहीं आरजेडी नेतृत्व इस पूरे मसले पर अंतिम फैसला लालू प्रसाद यादव पर छोड़ता नजर आ रहा है. राजद प्रवक्ता एजाज अहमद ने तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर कहा कि अंतिम फैसला लालू यादव को लेना है.

दूसरी ओर विपक्षी दल इस संभावित फैसले को लेकर RJD पर परिवारवाद का आरोप लगा रहे हैं. JDU के प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा है कि 25 जनवरी को होने वाली RJD की कार्यकारिणी बैठक में तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की घोषणा हो सकती है.

राजद सुप्रीमो लालू यादव.

RJD परिवार की पार्टी है: बीजेपी प्रवक्ता प्रभाकर मिश्रा

बीजेपी में नितिन नबीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद एक नए युग की शुरुआत हो गई है . आरजेडी भी ख़ुद को अब पीढ़ी परिवर्तन करके तेजस्वी लालू यादव से पार्टी की कमान तेजस्वी यादव को सौपने की राह पर है. लेकिन इसको लेकर बीजेपी नेता प्रभाकर मिश्रा ने कहा है कि तेजश्वी यादव आरजेडी की मजबूरी है और आरजेडी सिर्फ एक परिवार की पार्टी है इसलिए नेतृत्व परिवर्तित होकर भी परिवार के पास हो रहेगा .

वरिष्ठ पत्रकार बोले- नितिन नबीन और संजय झा के सामने RJD के लिए तेजस्वी बतौर अध्यक्ष होंगे अच्छा काउंटर

वहीं इस मामले पर वरिष्ठ पत्रकार रवि उपाध्याय ने कहा कि तेजस्वी यादव ने जो भूल और चूक की है, उसके बाद यह अच्छा मौका है. अगर पार्टी उन्हें राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाती है तो यह सही फैसला होगा. आरजेडी को राष्ट्रीय अध्यक्ष की अब ज़रूरत है जो फुल टाइम होना चाहिए. क्योंकि लालू यादव की तबीयत लागत ख़राब रहती है. ऐसे में जरूरी है कि तेजस्वी फ़ुल टाइम पार्टी की कमान अपने हाथ में लें.

उन्होंने आगे कहा कि बीजेपी ने नितिन नबीन को अपना अध्यक्ष बनाकर युवा नेतृत्व की ओर मैसेज दिया है. अगर तेजस्वी यादव आरजेडी के अध्यक्ष बनते हैं, तब बीजेपी के सामने यह आरजेडी का काउंटर होगा. दूसरी तरफ़ अगर आप जेडीयू को देखे तो उनके भी राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा बिहार से हैं तो ऐसे में आरजेडी के लिए यह सही वक्त होगा तेजस्वी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाना.

तेजस्वी यादव.

RJD में ना खाता ना बही जो लालू का परिवार कहे वही सही: JDU

तेजस्वी यादव को राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने की बात पर JDU प्रवक्ता अभिषेक झा ने कहा कि यह कौन सी ताजुब्बा की बात है. RJD परिवार की पार्टी है और वहां ना खाता ना बही जो लालू जी का परिवार कहे वही सही होता है. वहां किसी समाजवादी नेता की क्या इज़्ज़त है यह आप सबको पता है. इससे पहले भी आरजेडी ने एक लेटर जारी किया था , जिसमे कहा गया था कि पार्टी की बात को रखने के लिए सिर्फ़ तेजस्वी और लालू यादव ही अधिकृत है. वहां कोई लोक तंत्र नहीं है वह सिर्फ़ और सिर्फ़ परिवार की पार्टी है.

अब सबकी निगाहें आरजेडी की आगामी राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक पर टिकी हैं, जहां यह तय होगा कि पार्टी की भविष्य की दिशा और नेतृत्व किसके हाथों में जाता है. क्या लालू यादव अपनी राजनीतिक विरासत तेजस्वी यादव को सौंपेंगे? साथ ही यह भी देखना हो कि RJD की कमान लेने के बाद तेजस्वी के नेतृत्व में पार्टी का भविष्य बदलता है या नहीं.



