IND vs SA, 2nd ODI: प्रसिद्ध कृष्णा -हर्षित राणा की खराब गेंदबाजी देख आगबबूला हुए रोहित शर्मा, बीच मैच में ऐसे भड़क गए

Rohit Shamra angry on Prasidh Krishna: रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा को जो जोशीला लेक्चर दिया, जिससे मैच में माहौल बदल गया. दोनों गेंदबाजों की गेंदबाजी बेहद ही औसत रही.

Rohit Shamra angry Video Viral: गेंदबाजों की हालत देख रोहित का माथा ठनका
  • साउथ अफ्रीका ने दूसरे वनडे में भारत को चार विकेट से हराया, जिसमें भारत की गेंदबाजी सबसे बड़ी कमी रही
  • पूर्व कप्तान रोहित शर्मा ने प्रसिद्ध कृष्णा और हर्षित राणा की गेंदबाजी पर मैदान में जाकर फटकार लगाई
  • हर्षित राणा ने दस गेंद में सत्तर रन खर्च किए जबकि प्रसिद्ध कृष्णा ने ढाई ओवर में पचास से अधिक रन लुटाए
Rohit Shamra angry on Prasidh Krishna and Harshit Rana: दूसरे वनडे में साउथ अफ्रीका ने भारत को 4 विकेट से हरा दिया, भारत की हार का सबसे बड़ा कारण गेंदबाजी रही. खासकर हार्षित राणा और प्रसिद्ध कृष्णा ने जमकर रन लुटाए. अफ्रीकी बल्लेबाजों ने इन गेंदबाजों के खिलाफ आसानी के साथ रन बनाए. यही कारण रहा कि भारत के पूर्व कप्तान रोहित शर्मा बीच मैच में गेंदबाजों के परफॉर्मेंस से खासे नाराज नजर आए और गेंदबाजों को फटकार भी लगाते नजर आए. मैच के दौरान अफ्रीकी पारी के 37वें ओवर के दौरान  मैथ्यू ब्रीट्ज़के  ने प्रसिद्ध कृष्णा के खिलाफ एक चौका लगाया. इसके बाद जब ओवर में आखिरी दो गेंद कृष्णा करने वाले थे तो रोहित गेंदबाज के पास गए और उन्हें काफी देर तक समझाते नजर आए. दरअसल, रोहित प्रसिद्ध की लाइन और पेस से खुश नहीं थे इसलिए वो लगातार गेंदबाजों के पास जाकर उन्हें सलाब देते नजर आए. यही नहीं, भारतीय तेज गेंदबाजों की गेंदबाजी को देखकर रोहित ने प्रसिद्ध के साथ ही हर्षित राणा की भी बीच मैदान पर क्लास लगाई. 

लेकिन रोहित की सलाह के बाद भी गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी नहीं की. बता दें कि हर्षित ने 10 गेंद पर 70 रन देकर एक विकेट लिए तो वहीं, प्रसिद्ध कृष्णा ने 8.5 ओवर की गेंदबाजी की और इस दौरान 85 रन देकर दो विकेट लिए. यानी दोनों गेंदबाजों ने 18.5 ओवर में 155 रन लुटा दिए 

ओस की वजह से मिली हार

साउथ अफ्रीका के हाथों मैच 4 विकेट से गंवाने के बाद कार्यवाहक कप्तान केएल राहुल ने कहा, "यह देखते हुए कि दूसरी पारी में कितनी ओस है और गेंदबाजी करना कितना मुश्किल है, अंपायर इतने अच्छे थे कि उन्होंने बॉल बदल दी, टॉस बहुत बड़ी भूमिका निभाता है," केएल राहुल ने हंसते हुए कहा, "मैं टॉस हारने के लिए खुद को कोस रहा हूं,"

हालांकि, केएल राहुल का मानना है कि गेंदबाज और फील्डर और अधिक बेहतर प्रदर्शन कर सकते थे,  उन्होंने कहा, "हमेशा कुछ चीजें ऐसी होती हैं, जो हम बेहतर कर सकते थे, बल्लेबाजी में, मुझे पता है कि 350 का स्कोर अच्छा था, लेकिन पिछले मैच के बाद भी ड्रेसिंग रूम में यही बात चल रही थी कि हम गीली गेंद से गेंदबाजों को राहत देने के लिए अतिरिक्त 20-25 रन कैसे बना सकते हैं,"

