'रोहित इज सेफ', बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई खत्म, तो सोशल मीडिया पर आई मैसज की बाढ़

Social Media on Rohit sharma: गुरुवार का दिन क्रिकेट के लिहाज से सूखा था. भारत या दुनिया में कहीं कोई मैच नहीं था लेकिन इसके बावजूद दुनिया के तमाम चाहने वालों की नजर और चर्चा भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दिन भर चर्चा का विषय बने रहे. वजह थी बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में अगले साल होने वाले विश्व की प्लानिंग में रोहित शर्मा सहित बाकी सीनियर खिलाड़ियों की भागीदारी की संभावना. यही वजह रही कि सुबह से लेकर रोहित शर्मा ही फैंस के बीच छाए रहे. और बोर्ड की मीटिंग के बाद तो सोशल मीडिया पर टॉप पर ट्रेंड करने लगे. रोहित को लेकर अलग-अलग कमेंटों की सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ सी गई. चलिए आप नजर डाल लीजिए.
चाहने वाले कुछ ऐसे ही होते हैं. हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन ये अपने नायकों के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं
Rohit is SAFE #RohitSharma #BCCI— Ritik Sharma ® (@imritik45) September 3, 2026
ऐसे भी चाहने वाले हैं, जिन्हें समीक्षा से भी ऐतराज है
Scored a 100 in his last ODI and they're discussing his future? Pure disrespect to the Hitman 🐐🔥 #RohitSharma #TeamIndia pic.twitter.com/3P1TnHGIhU— RonaldoJr. (@Ronaldojr45) September 2, 2026
'जो होगा, देखा जाएगा', देख रहे हैं इस महिला फैन की भावनाएं रोहित को लेकर कितनी प्रबल हैं. ऐसे चाहने वाले रोेहित ने बड़ी संख्या में कमाए हैं
Rohit Sharma's Future is Still Not Decided even After ODI Century? @BCCI ? Are you kidding me ? That man Always Perform in World Cup Event and Still Descision?— radha pandya (@raajpandya55439) September 3, 2026
Why not Directly Pick for 27 ODI World Cup? Jo hoga Dekha jayega
Wahi Aapko World Cup Jitayega Likh lo #RohitSharma pic.twitter.com/wO2VlU2p2K
यह वह दौर है, जहां फैंस हर बात पर नजर रखते हैं. आप उनकी नजर से नहीं बच सकते. फिर सच भले ही कुछ और हो
Look at the happiness on Shubman Gill and VVS Laxman's faces after the BCCI review committee meeting.— Cricket Guru (@CricketGuru_CG) September 3, 2026
And also look at Gautam Gambhir and Shreyas Iyer's faces. Looks like they are cooked. 👀#Cricket #RohitSharma #GautamGambhir #BCCI pic.twitter.com/oT4TMRfQz1
सच क्या है, यह तो देर-सबेर सामने आएगा ही, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा 'धुआं' भी उड़ रहा है
🚨 ROHIT SHARMA GETS MAJORITY BACKING FOR 2027 WORLD CUP AS BCCI MEETING TAKES MAJOR TURN 🚨— Central Cricket (@arshdeep3444) September 3, 2026
Gautam Gambhir and chief selector Ajit Agarkar reportedly wanted to include Yashasvi Jaiswal in the ODI World Cup setup in place of Rohit Sharma.
However, VVS Laxman, Shreyas Iyer and… pic.twitter.com/73pAdBHish
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