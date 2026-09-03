विज्ञापन
विशेष लिंक

'रोहित इज सेफ', बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई खत्म, तो सोशल मीडिया पर आई मैसज की बाढ़

Rohit Sharma is safe: वीरवार को कोई मैच नहीं था, लेकिन यह दिन मानो रोहित शर्मा के चाहने वालों के लिहाज से बहुत बड़ा था. ये फैंस अभी भी अपने हीरो को लेकर सोशल मीडिया पर कमेंट कर रहे हैं

Read Time: 2 mins
trusted source trusted source
Share
'रोहित इज सेफ', बीसीसीआई की रिव्यू मीटिंग हुई खत्म, तो सोशल मीडिया पर आई मैसज की बाढ़
पूर्व कप्तान रोेहित के चाहने वाले अपने हीरो के भविष्य को लेकर बहुत ही बेचैन हैं
source: X

Social Media on Rohit sharma: गुरुवार का दिन क्रिकेट के लिहाज से सूखा था. भारत या दुनिया में कहीं कोई मैच नहीं था लेकिन इसके बावजूद दुनिया के तमाम चाहने वालों की नजर और चर्चा भारतीय पूर्व कप्तान रोहित शर्मा (Rohit Sharma) दिन भर चर्चा का विषय बने रहे. वजह थी बीसीसीआई की समीक्षा बैठक में अगले साल होने वाले विश्व की प्लानिंग में रोहित शर्मा सहित बाकी सीनियर खिलाड़ियों की भागीदारी की संभावना. यही वजह रही कि सुबह से लेकर रोहित शर्मा ही फैंस के बीच छाए रहे. और बोर्ड की मीटिंग के बाद तो सोशल मीडिया पर टॉप पर ट्रेंड करने लगे. रोहित को लेकर अलग-अलग कमेंटों की सोशल मीडिया पर मानो बाढ़ सी गई. चलिए आप नजर डाल लीजिए.

चाहने वाले कुछ ऐसे ही होते हैं. हालात चाहे कुछ भी हों, लेकिन ये अपने नायकों के साथ हमेशा खड़े दिखते हैं

ऐसे भी चाहने वाले हैं, जिन्हें समीक्षा से भी ऐतराज है

'जो होगा, देखा जाएगा', देख रहे हैं इस महिला फैन की भावनाएं रोहित को लेकर कितनी प्रबल हैं. ऐसे चाहने वाले रोेहित ने बड़ी संख्या में कमाए हैं

यह वह दौर है, जहां फैंस हर बात पर नजर रखते हैं. आप उनकी नजर से नहीं बच सकते. फिर सच भले ही कुछ और हो

सच क्या है, यह तो देर-सबेर सामने आएगा ही, लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसा 'धुआं' भी उड़ रहा है

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Rohit Gurunath Sharma, India, ICC Women's T20 World Cup 2026, ICC Cricket World Cup 2027, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com