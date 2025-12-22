'कुछ भी हो सकता है' शुभमन गिल, जितेश शर्मा के T20 वर्ल्ड कप टीम से ड्रॉप होने पर बोले रॉबिन उथप्पा

Robin Uthappa on Shubman Gill: भारत और श्रीलंका की संयुक्त मेजबानी में अगले साल होने वाले टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया के ऐलान के बाद से ही शुभमन गिल को लेकर चर्चाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं. शुभमन गिल को उनके खराब प्रदर्शन के चलते टीम इंडिया से ड्रॉप किया गया. रिपोर्ट्स की मानें तो भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच लखनऊ में हुए सीरीज के चौथे टी20 अंतरराष्ट्रीय मैच, जो 'अत्याधिक फॉग' के चलते रद्द हुआ था, उस दौरान ही गिल को ड्रॉप करने का फैसला लिया गया था. खुद गिल को टीम के ऐलान से कुछ देर पहले ही घटना की जानकारी मिली थी. गिल बीते कुछ समय से टी20 फॉर्मेट में खराब दौरे से गुजर रहे हैं. गिल के अलावा जितेश शर्मा को भी अपनी जगह गंवानी पड़ी, क्योंकि टीम संयोजन के हिबास से वह फिट नहीं हो रहे थे. गिल और जितेश को टी20 वर्ल्ड कप टीम में जगह नहीं मिलने पर पूर्व भारतीय क्रिकेटर रॉबिन उथप्पा ने कहा कि भारतीय क्रिकेट एक अजीब जगह है और गिल के लिए दुख होता है.

रॉबिन उथप्पा ने वनडे और टेस्ट कप्तान के ड्रॉप होने पर कहा,"भारतीय क्रिकेट एक अजीब जगह है. आप सोचेंगे कि यहां कुछ हद तक निश्चितता होगी. यह एक शानदार टीम है, इसमें कोई शक नहीं. लेकिन दिल जरूर टूटे हैं. मैं उनके साथ सहानुभूति रखता हूं. शुभमन गिल के लिए बुरा लगना स्वाभाविक है. वह टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं. सबसे खराब स्थिति में, मुझे लगा था कि किसी और को उप-कप्तान बनाया जा सकता है, लेकिन उन्हें टीम में जगह मिल जाएगी, शायद प्लेइंग इलेवन में नहीं, लेकिन उन्हें तीसरे सलामी बल्लेबाज के रूप में टीम में जगह जरूर मिलेगी."

वहीं जितेश शर्मा को टीम में जगह नहीं मिलने पर उथप्पा ने कहा,"जितेश ने कुछ भी गलत नहीं किया. उन्होंने असाधारण प्रदर्शन किया है. हालांकि, चयन के पीछे का कारण जायज लगता है. यह एक मजबूत टीम है, लेकिन मुझे शुभमन गिल और जितेश शर्मा के लिए बहुत दुख है. बस थोड़ा समय लो, दोस्तों. इस बात को समझो और फिर मजबूती से वापसी करो. आपकी प्रतिभा कहीं गायब नहीं होती, और भारतीय क्रिकेट के लिए आपकी विशिष्टता और खासियत इस चयन न होने से कम नहीं होती. आप दोनों क्रिकेट में कमाल करेंगे. शुभमन और जितेश से मैं यही कहूंगा कि बस नए सिरे से तैयारी करो और अपने असली रूप में खेलो."

वहीं टी20 वर्ल्ड कप के लिए सूर्यकुमार यादव की अगुवाई में चुनी गई 15 सदस्यीय टीम को लेकर उन्होंने कहा,"यह टीम कमाल करेगी. मैं टीम से खुश हूं. लेकिन इससे जुड़ा बड़ा संदेश मुझे चिंतित करता है. इस तरह का फैसला लेने से पूरे समूह, भारतीय क्रिकेट जगत और पूरे क्रिकेट समुदाय को एक बड़ा संदेश जाता है. कि कुछ भी हो सकता है, और इससे बहुत अधिक असुरक्षा पैदा हो सकती है, जो मुझे परेशान करती है."

