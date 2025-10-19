रिशद हुसैन ने बनाया ऐसा रिकॉर्ड कि बांग्लादेश क्रिकेट के इतिहास में हो गए अमर

Rishad Hossain Created History: मौजूदा समय में वेस्टइंडीज की टीम बांग्लादेश के दौरे पर है. जहां दोनों के बीच तीन मैचों की वनडे सीरीज जारी है. प्रतिष्ठित सीरीज का पहला मुकाबला 18 अक्टूबर को मीरपुर में खेला गया. जहां बांग्लादेशी लेग ब्रेक गुगली गेंदबाज रिशद हुसैन जबरदस्त लय में नजर आए. टीम के लिए उन्होंने कुल नौ ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 3.88 की इकोनॉमी से 35 रन खर्च करते हुए छः विकेट चटकाने में कामयाब रहे. जिसके लिए उन्हें 'प्लेयर ऑफ द मैच' भी चुना गया.

रिशद हुसैन ने हासिल की बड़ी उपलब्धि

मैच के दौरान बांग्लादेशी ऑलराउंडर ने एक हड़ी उपलब्धि भी हासिल की. वह बांग्लादेश क्रिकेट टीम की तरफ से एक वनडे मैच में सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन करने वाले पहले स्पिनर बन गए हैं. उनसे पहले यह बड़ी उपलब्धि तैजुल इस्लाम के नाम दर्ज थी. जिन्होंने 2022 में वेस्टइंडीज के खिलाफ बांग्लादेश की तरफ से बतौर स्पिनर महज 28 रन खर्च करते हुए पांच विकेट चटकाए थे. मगर पिछले मुकाबले में केवल 35 रन खर्च करते हुए छः विकेट लेकर हुसैन ने इस्लाम को पिछे छोड़ दिया है.

बांग्लादेश की तरफ से एक वनडे मैच में बतौर स्पिनर सर्वश्रेष्ठ प्रर्दशन करने वाले खिलाड़ी

6/35 - रिशद हुसैन - बनाम - वेस्टइंडीज - 2025

5/28 - तैजुल इस्लाम - बनाम - वेस्टइंडीज - 2022

5/29 - अब्दुर रज्जाक - बनाम - जिम्बाब्वे - 2009

5/29 - शाकीब अल हसन - अफगानिस्तान - 2019

5/30 - अब्दुर रज्जाक - बनाम - जिम्बाब्वे - 2010

रिशद हुसैन का वनडे करियर

बात करें 23 वर्षीय बांग्लादेशी ऑलराउंडर के वनडे करियर के बारे में तो खबर लिखे जाने तक उन्होंने अपनी टीम के लिए 12 वनडे मैच खेलते हुए 12 पारियों में 33.94 की औसत से 16 विकेट चटकाए हैं. वनडे फॉर्मेट के एक मैच में उनका सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी प्रर्दशन 35 रन खर्च कर छः विकेट है.

यह भी पढ़ें- पलाश मुच्छल की दुल्हनिया बनने जा रही हैं स्मृति मंधाना, बॉलीवुड स्टार ने रिश्ते पर लगाई मुहर