Rishabh Pant: "फिर से एकदम नीचे..." न्यूजीलैंड के खिलाफ मिली हार के बाद ऋषभ पंत ने दिया ऐसा रिएक्शन, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ पोस्ट

भारत के विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत ने रविवार को एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले टेस्ट में मिली करारी हार के बाद अगले मुकाबले में कमबैक करने का पक्का इरादा बना लिया है. ऋषभ पंत ने दूसरी पारी में जुझारू बल्लेबाजी की और मात्र एक रन से शतक से चूक गए. मैच के बाद उन्होंने एक भावुक पोस्ट शेयर किया और अगले मुकाबले में टीम की जोरदार वापसी का भरोसा दिलाया है.

उन्होंने कहा,"यह गेम आपकी लिमिट को टेस्ट करता है. यह आपको एकदम से नीचे ले जाएगा, फिर ऊपर पहुंचा देगा और एक बार फिर से एकदम नीचे कर देगा. लेकिन, जो लोग इस चीज को पसंद करते हैं, वो हर बार मजबूती के साथ डटे रहते हैं. बेंगलुरु के क्राउड ने जिस तरह का प्यार और सपोर्ट दिया है, उसके लिए उन्हें आभार. हम मजबूती के साथ कमबैक करेंगे."

This game will test your limits, knock you down, lift you up and throw you back again. But those who love it rise stronger every time. Thanks to the amazing Bengaluru crowd for the love, support and cheers. We will be back stronger. 🏏#RP17 pic.twitter.com/W1askZtoGr