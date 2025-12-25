VHT 2025-26: ऋषभ पंत से लेकर ऋतुराज गायकवाड तक, देश के 6 धुरंधरों ने पहले मैच में किया निराश, जानें कैसा रहा प्रदर्शन

Vijay Hazare Trophy 2025-26 : क्रिकेट प्रेमियों के इंतजार का पल समाप्त हो चुका है. देश की प्रतिष्ठित घरेलू सीरीज विजय हजारे ट्रॉफी का आगाज हो चुका है. बीते बुधवार (24 दिसंबर 2025) को टूर्नामेंट में कुल 19 मुकाबले खेले गए. जहां एक खिलाड़ी ने दोहरा शतक लगाया, जबकि 21 धुरंधर शतक जड़ने में कामयाब रहे. यही नहीं 44 खिलाड़ियों ने अर्धशतक भी जमाया. मगर कुछ खिलाड़ी ऐसे भी रहे. जिनसे विस्फोटक प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर वह उम्मीदों पर पूरी तरह से फ्लॉप रहे. बात करें उन 6 बड़े खिलाड़ियों के बारे में जो अपने पहले मुकाबले में बुरी तरह से फ्लॉप रहे, तो उनके नाम कुछ इस प्रकार हैं-

ऋषभ पंत

भारतीय टेस्ट टीम के 'बैकबोन' ऋषभ पंत से विजय हजारे ट्रॉफी में भी धांसू प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर वह पहले मुकाबले में कुछ खास जलवा नहीं बिखेर पाए. टूर्नामेंट में दिल्ली की कप्तानी कर रहे पंत आंध्र प्रदेश के खिलाफ लक्ष्य का पीछा करते हुए पांचवें क्रम पर बल्लेबाजी के लिए आए. इस बीच उन्होंने कुल 9 गेंदों का सामना किया और 55.55 की स्ट्राइक रेट से 5 रन ही बना पाए.

नीतीश कुमार रेड्डी

युवा ऑलराउंडर नीतीश कुमार रेड्डी का प्रदर्शन भी पहले मुकाबले में कुछ खान नहीं रहा है. आंध्र प्रदेश की अगुवाई कर रहे 22 वर्षीय खिलाड़ी से टीम को एक बेहतरीन प्रदर्शन की उम्मीद थी. मगर वह बल्लेबाजी में पहले 21 गेंद में 23 रन बनाते हुए पवेलियन चलते बने. उसके बाद गेंदबाजी में भी कुछ खास कारनामा नहीं कर पाए. टीम के लिए उन्होंने 5 ओवरों की गेंदबाजी की. इस बीच 49 रन खर्च करते हुए 1 विकेट ही चटका पाए.

वेंकटेश अय्यर

टीम इंडिया से बाहर चल रहे अनुभवी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर भी पहले मुकाबले में बुझे बुझे से नजर आए. टूर्नामेंट में मध्य प्रदेश की अगुवाई कर वेंकटेश ने बल्लेबाजी के दौरान पहले 42 गेंदों में 34 रन बनाए. उसके बाद गेंदबाजी में 3 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच एक सफलता प्राप्त की. अय्यर का यह प्रदर्शन उनके कद के मुताबिक सही नहीं कहा जा सकता है.

खलील अहमद

भारतीय टीम में वापसी की ताक देख रहे खलील अहमद का प्रदर्शन भी पहले मुकाबले में मिला जुला ही रहा. राजस्थान की तरफ से शिरकत कर रहे खलील ने मध्य प्रदेश के खिलाफ कुल 7 ओवरों का स्पेल डाला. इस बीच वह किफायती तो नजर आए. मगर विकेट चटकाने में नाकामयाब रहे. उन्होंने मध्य प्रदेश के खिलाफ 7 ओवरों के स्पेल में 4.14 की इकोनॉमी से 29 रन खर्च किए.

करुण नायर

करुण नायर भी अपने पहले मुकाबले में प्रशंसकों को लुभाने में नाकामाब रहे. कर्नाटक की तरफ से जलवा बिखेर रहे करुण ने झारखंड के खिलाफ तीसरे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 27 गेंदों का सामना किया. इस बीच वह 107.40 की स्ट्राइक रेट से केवल 29 रन ही बना पाए.

ऋतुराज गायकवाड

गायकवाड का बल्ला भी पहले मुकाबले में खामोश ही गुजरा है. महाराष्ट्र की अगुवाई कर रहे गायकवाड ने पंजाब के खिलाफ चौथे क्रम पर बल्लेबाजी करते हुए कुल 3 गेंदों का सामाना किया. इस बीच वह 1 रन आउट हुए.

