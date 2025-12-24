Vaibhav Suryavanshi: लिस्ट A क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के 5 सबसे युवा बल्लेबाज, वैभव सूर्यवंशी का वर्ल्ड रिकॉर्ड

Vaibhav Suryavanshi: वैभव सूर्यवंशी ने लिस्ट A क्रिकेट में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है. वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में शतक लगाने वाले दुनिया के सबसे युवा बल्लेबाज बन गए हैं. वैभव ने 14 साल और 272 दिन की उम्र में लिस्ट A क्रिकेट में शतक ठोकने का कमाल किया है. इससे पहले लिस्ट A में शतक लगाने वाले युवा बल्लेबाज जहूर इलाही थे जिन्होंने 15 साल 209 दिन की उम्र में लिस्ट ए क्रिकेट में शतक जमाया था. बता दें कि पाकिस्तान के बाबर आजम ने लिस्ट ए क्रिकेट में 16 वर्ष 109 दिन की उम्र में शतक लगाने का कमाल किया था.

लिस्ट A में शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज

आयु बल्लेबाज Vs साल 14 साल 272 दिन वैभव सूर्यवंशी अरुणाचल प्रदेश 2025 15 साल 209 दिन जहूर इलाही रेलवे 1986 16 साल 9 दिन रियाज़ हसन बूस्ट क्षेत्र 2018 16 साल 91 दिन उस्मान तारिक गुजरांवाला 2000 16 साल 92 दिन नासिर जमशेद कराची डॉल्फ़िन 2006 16 साल 107 दिन अंबाती रायडू गोवा 2002 16 साल 109 दिन बाबर आजम सियालकोट स्टैलियन्स 2011

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ किया धमाका

अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ मैच में वैभव ने 36 गेंद पर शतक लगाया, वैभव लिस्ट ए क्रिकेट में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारत के दूसरे बल्लेबाज हैं, लिस्ट ए में भारत की ओर से सबसे तेज शतक अनमोलप्रीत सिंह ने बनाया है. अनमोलप्रीत सिंह ने साल 2024 में 35 गेंद पर शतक लगाया था. बता दें कि मैच में वैभव 190 रन बनाकर आउट हुए, वैभव ने 84 गेंद पर 190 रन की पारी खेली जिसमें 16 चौके औऱ 15 छक्के शामिल रहे.

इस 14 साल के सलामी बल्लेबाज ने अरुणाचल प्रदेश के कमजोर गेंदबाजी आक्रमण की धज्जियां उड़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. सूर्यवंशी ने अपनी पारी में 15 छक्कों के अलावा 16 चौके भी जड़े। उन्होंने यह कारनामा यूएई में पाकिस्तान के खिलाफ अंडर-19 एशिया कप के फाइनल में मिली हार से केवल तीन दिन के बाद किया