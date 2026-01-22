विज्ञापन
IND vs NZ, 1st T20I: रिंकू सिंह का 20वें ओवर में तहलका, असली फिनिशर धोनी के महारिकॉर्ड की बराबरी कर रचा इतिहास

Rinku Singh record vs MS Dhoni record: रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका में तहलका मचाया और 20 गेंद पर 44 रन की नाबाद पारी खेली, रिंकू की पारी के दम पर भारतीय टीम ने 20 ओर में 238 रन का स्कोर 7 विकेट पर बनाया था.

IND vs NZ, 1st T20I: रिंकू सिंह का 20वें ओवर में तहलका, असली फिनिशर धोनी के महारिकॉर्ड की बराबरी कर रचा इतिहास
IND vs NZ 1st T20I, रिंकू सिंह ने रचा इतिहास
  • भारत ने नागपुर में खेले गए पहले टी-20 मैच में न्यूजीलैंड को 48 रनों से हराया और 238 रन बनाए
  • रिंकू सिंह ने 20 गेंदों में 44 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम की जीत में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई
  • रिंकू ने 20वें ओवर में दो छक्के लगाकर धोनी के टी-20 इंटरनेशनल रिकॉर्ड की बराबरी की
Rinku Singh record: नागुर में खेले गए पहले टी-20 में भारत नेन्यूजीलैंड को 48 रनों से हरा दिया. भारत की जीत में अभिषेक शर्मा ने धमाका किया और 84 रन की पारी खेली, इसके बाद रिंकू सिंह ने फिनिशर की भूमिका में तहलका मचाया और 20 गेंद पर 44 रन की नाबाद पारी खेली, रिंकू की पारी के दम पर भारतीय टीम ने 20 ओर में 238 रन का स्कोर 7 विकेट पर बनाया जिसके बाद कीवी टीम 190 रन ही बना सकी. इस जीत में रिंकू सिंह की पारी भी यादगार रही. अपनी पारी के दौरान रिंकू ने 20वें ओवर में दो छक्के लगाए. दो छक्के लगाकर रिंकू ने धोनी के महारिकॉर्ड की बराबरी कर ली है. 

रिंकू सिंह 20वें ओवर में सबसे ज्यादा छक्के जमाने के मामले में धोनी की बराबरी करने में सफल हो गए हैं. धोनी ने 20वें ओवर में बल्लेबाजी करते हुए टी-20 इंटरनेशनल में अपने करियर में 132 गेंद खेले थे और कुल 12 छक्के लगाए थे. वहीं, रिंकू ने भी अबतक 20वें ओवर में अपने करियर में अबतक 38 गेंद का सामना किया है और कुल 12 छक्के लगाए हैं. इस मामले में पहले नंबर पर हार्दिक पंड्या हैं. हार्दिक ने अबतक अपने टी-20 इंटरनेशनल में 20वें ओवर में कुल 99 गेंद खेली है और 15 छक्के लगाए हैं. 

भारत के लिए T20I में 20वें ओवर में सर्वाधिक छक्के

  1. 15 - हार्दिक पंड्या (99 गेंदें)
  2. 12 - रिंकू सिंह (38 गेंदें)*
  3. 12 - एमएस धोनी (132 गेंदें)
  4. 11- सूर्यकुमार यादव (28 गेंदें)
  5. 9- दिनेश कार्तिक (49 गेंदें)
  6. 8 - विराट कोहली (58 गेंदें)
  7. 7 - अक्षर पटेल (71 गेंदें)
  8. 6 - रोहित शर्मा (31 गेंदें)
  9. 5-रवींद्र जड़ेजा (50 गेंदें)

आखिरी ओवर में रिंकू ने कूटे 21 रन

रिंकू सिंह ने डेरिल मिचेल के पहले और पारी के अंतिम ओवर में 21 रन बनाकर टीम को इस स्कोर तक पहुंचाया  बता दें कि रिंकू ने अपनी इस आतिशी पारी का श्रेय गौतम गंभीर को दिया है. रिंकू ने कहा कि, गंभीर ने उनसे कहा था कि इरादा पक्का रखो और अंत तक खेलते रहो". रिंकू ने मैच के बाद कहा, "मुझ पर दबाव था क्योंकि मैं टीम में अंदर-बाहर हो रहा था. प्लान था कि सिंगल और डबल लेकर अपनी पारी को आगे बढ़ाउंगा, और बीच-बीच में बाउंड्री मारता रहूंगा. साथ ही, आखिर तक टिके रहना और मैच खत्म करना था

