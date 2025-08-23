विज्ञापन
"जितना तुझे जानते हैं लोग, उतना मुझे जानते हैं..." रिंकू सिंह ने शाहरुख खान से साथ हुई दिलचस्प बातचीत का किया खुलासा

Rinku Singh on Shah Rukh Khan: भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक और अभिनेता शाहरुख खान की जमकर तारीफ की है.

Rinku Singh: रिंकू सिंह ने शाहरुख खान से साथ ही दिलचस्प बातचीत का किया खुलासा
  • रिंकू सिंह ने शाहरुख खान के साथ अपने अच्छे संबंधों और उनके सीनियर होने पर मिलने के तरीके की प्रशंसा की.
  • वीजा कारणों से रिंकू सिंह भारतीय टीम के साथ यात्रा नहीं कर पाए थे. इसके बाद उन्होंने शाहरुख के साथ यात्रा की.
  • शाहरुख ने रिंकू को मुश्किल समय में समझाया और कहा कि जितना लोग रिंकू को जानते हैं, उतने ही उन्हें जानते हैं.
Rinku Singh on Relation With Shah Rukh Khan: भारतीय क्रिकेट टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स के सह-मालिक और अभिनेता शाहरुख खान की जमकर तारीफ की है. रिंकू ने इस दौरान उस बात का भी खुलासा किया, जब उन्हें शाहरुख के साथ चार्टर्ड प्लेन में जाने का मौका मिला था और इस दौरान उनकी किंग खान के साथ क्या बात हुई थी. रिंकू को 2024 के लिए मुख्य टीम में जगह नहीं मिली थी और उन्हें स्टैंड बाई में रखा गया था, लेकिन वीजा कारणों से वह टीम के साथ यात्रा नहीं कर पाए थे. इसके अलावा रिंकू सिंह ने कोलकाता नाइट राइडर्स से मिले सपोर्ट पर भी अपनी बात कही है.

'जितना तुझे जानते हैं लोग, उतना मुझे जानते हैं'

शाहरुख खान के साथ रिश्ते पर बोलते हुए रिंकू सिंह ने रेवस्पोर्ट्स से कहा,"पहले साल से ही पता चल गया था. जैसे वो मिलते हैं. गले लगते हैं. बड़े अच्छे से मिलते हैं. सीनियर हो या जूनियर हो, सबसे अच्छे से मिलते हैं. वहीं चीज उनको बड़ा आदमी बनाती है. सब उनकी तारीफ करते हैं बहुत ज्यादा."

रिंकू सिंह ने इस दौरान उस घटना को याद किया जब उनका टीम इंडिया में चयन नहीं हुआ था और वह स्टैंडबाय पर थे. भारतीय टीम को निकलना था और उन्हें वीज़ा के लिए जाना था. इस दौरान रिंकू ने शाहरुख के साथ उनकी गाड़ी में यात्रा की थी और इस पर अब रिंकू ने बात की है. रिंकू ने कहा,"यह बात तब की है जब मेरा सेलेक्शन नहीं हुआ था, स्टैंड बाई में था. तो टीम चली गई थी. मुझे वीजा के लिए जाना था. सर को भी अगले दिन जाना था. मेरी फ्लाइट हो चुकी थी. मुझे भी अगले दिन जाना था."

रिंकू ने आगे कहा,"सर को पता चल गया था या फिर पूजा मैम को तो उन्होंने कहा सर के साथ चले जाओ. मैं एकदम घबरा गया था, मैं सर के साथ जाउंगा, अकेला, तो मैं कैसे हैंडल करूंगा अपने आप को. मैं क्या बात करूंगा या नहीं करूंगा. तो मैंने बहुत बार मना किया, मैं नहीं जा रहा. लेकिन सर ने बोल दिया था तो मैं क्या ही बोलता."

शाहरुख खान के साथ जाते समय क्या बात हुई इस पर रिंकू सिंह ने कहा,"वो समझा रहे थे. वह सीजन उतना अच्छा जा नहीं रहा था मेरे लिए तो वह समझा रहे थे. सर ने पता नहीं कैसे कह दिया कि जितना तुझे जानते हैं लोग, उतना मुझे जानते हैं. मैंने कहा सर यह कैसी बात कर रहे हैं आप. आपको वर्ल्ड में सब जानते हैं, मुझे तो अब जानना चालू किया है." रिंकू ने आगे कहा,"पहली बार मैंने चार्टर फ्लाइट में सफर किया और वह भी सर के साथ. वे दो घंटे मेरे लिए बेहद खास रहे, जिनको मैं कभी भूल नहीं सकता." 

रिंकू सिंह ने इस दौरान कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ अपने रिश्तों पर भी बात की कि कैसे फ्रेंचाइजी ने उन्हें लगातार फ्लॉप होने पर भी बैक किया. रिंकू ने कहा,"केकेआर ने बहुत सपोर्ट किया है. 2018 से मैं केकेआर के साथ हूं. मैंने पहले साल से ही खेलना चालू कर दिया था कोलकाता के लिए. मैं इतना अच्छा कर नहीं पाया 2-3 साल. बैटिंग में तकनीक उतनी अच्छी थी नहीं. अभिषेक नायर आए तो उन्होंने काफी चीजें ठीक कीं. 2021 में इंजरी हुई मुझे. जिस साल केकेआर फाइनल में पहुंची थी, उस साल में था नहीं कोलकाता के साथ. तो कोलकाता ने तब भी बैक किया. ऑपरेशन करवाया मेरे घुटने का. तो वो समय मेरे लिए काफी मुश्किल था."

रिंकू सिंह ने आगे कहा,"वहां से यही था कि वापसी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी. सात महीने में क्रिकेट से दूर था. साढे तीन महीने मुंबई में रहा. एक भी दिन घर नहीं आया. बहुत मेहनत की. फिर घरेलू क्रिकेट में अच्छा किया. 2022 का आईपीएल मेरा अच्छा गया था. और तब भी केकेआर ने बैक किया था."

