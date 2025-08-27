विज्ञापन
विशेष लिंक

एशिया कप से पहले पाकिस्तान सावधान! खतरनाक फॉर्म में आ गए हैं फिनिशर रिंकू सिंह, फिर किया धमाका

Rinku Singh in UP T20 League: रिंकू सिंह ने अपनी 27 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 212 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे.

Read Time: 2 mins
Share
एशिया कप से पहले पाकिस्तान सावधान! खतरनाक फॉर्म में आ गए हैं फिनिशर रिंकू सिंह, फिर किया धमाका
Rinku Singh in UP T20 League
  • यूपी टी20 लीग में रिंकू सिंह ने मेरठ मावरिक्स की ओर से लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ 27 गेंदों में 54 रन बनाए
  • रिंकू सिंह ने अपनी पारी में तीन चौके और चार छक्के लगाकर 212 की स्ट्राइक रेट से खेल दिखाया
  • मैच में रिंकू 18वें ओवर में 57 रन बनाकर आउट हुए और उनकी टीम ने लखनऊ फाल्कन्स को 93 रन से हराया
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

Rinku Singh in UP T20 League: एशिया कप से पहले रिंकू सिंह धमाका करते नज़र आ रहे हैं. यूपी टी20 लीग में बारिश के मौसम में रिंकू सिंह के बल्ले ने झमाझम रन बरसाए. मेरठ मावरिक्स की ओर से खेलते हुए रिंकू ने लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ तूफानी फिफ्टी ठोकी. यूपी टी-20 लीग में पहले बैटिंग करते हुए मेरठ मावरिक्स के लिए रिंकू के 27 गेंदों पर 54 रनों के सहारे मेरठ की टीम ने 233 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड पर या और लखनऊ फाल्कन्स को 93 रनों से हरा दिया. मैच में रिंकू सिंह पांचवें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे. अपनी 27 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 212 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे. उनके खिलाफ टीम में भुवनेश्वर कुमार भी गेंदबाज़ी कर रहे थे. रिंकू 18वें ओवर में 27 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हुए.

अर्धशतक से पहले टी-20 में तूफानी शतक भी

एशिया कप से पहले रिंकू सिंह इस समय शानदार लय में नज़र आ रहे हैं. इस मुकाबले से पहले लीग में कप्तान रिंकू सिंह ने 108 रन की नाबाद शतकीय पारी भी खेली जो किसी भी टी20 मैच में लगाया गया पहला शतक रहा.

शुभ संकेत!

रिंकू सिंह का यह प्रदर्शन एशिया कप के लि टी20 एशिया कप से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव की 15 सदस्यीय भारतीय टीम के लिए इसे शुभ संकेत माना जा सकता है. पहले गोरखपुर लायंस के खिलाफ 48 गेंदों में 108 रन (7 चौके, 8 छक्के) और फिर धमाकेदार अर्द्धशतक के सहारे रिंकू ने एशिया कप से पहले बिगुल बजा दी है. रिंकू ने अबतक 33 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 161 के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं। इसमें तीन अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं।

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
India, Pakistan, Rinku Khanchand Singh, Asia Cup 2025, Cricket
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com