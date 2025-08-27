एशिया कप से पहले पाकिस्तान सावधान! खतरनाक फॉर्म में आ गए हैं फिनिशर रिंकू सिंह, फिर किया धमाका

Rinku Singh in UP T20 League: एशिया कप से पहले रिंकू सिंह धमाका करते नज़र आ रहे हैं. यूपी टी20 लीग में बारिश के मौसम में रिंकू सिंह के बल्ले ने झमाझम रन बरसाए. मेरठ मावरिक्स की ओर से खेलते हुए रिंकू ने लखनऊ फाल्कन्स के खिलाफ तूफानी फिफ्टी ठोकी. यूपी टी-20 लीग में पहले बैटिंग करते हुए मेरठ मावरिक्स के लिए रिंकू के 27 गेंदों पर 54 रनों के सहारे मेरठ की टीम ने 233 रन का बड़ा स्कोर बोर्ड पर या और लखनऊ फाल्कन्स को 93 रनों से हरा दिया. मैच में रिंकू सिंह पांचवें नंबर पर बैटिंग के लिए उतरे. अपनी 27 गेंदों की पारी में 3 चौके और 4 छक्के लगाकर 212 की स्ट्राइक रेट से रन बटोरे. उनके खिलाफ टीम में भुवनेश्वर कुमार भी गेंदबाज़ी कर रहे थे. रिंकू 18वें ओवर में 27 गेंदों पर 57 रन बनाकर आउट हुए.

Another day, another top knock from Rinku Singh 👏👏👏pic.twitter.com/jvcmQQge9r — KolkataKnightRiders (@KKRiders) August 27, 2025

अर्धशतक से पहले टी-20 में तूफानी शतक भी

एशिया कप से पहले रिंकू सिंह इस समय शानदार लय में नज़र आ रहे हैं. इस मुकाबले से पहले लीग में कप्तान रिंकू सिंह ने 108 रन की नाबाद शतकीय पारी भी खेली जो किसी भी टी20 मैच में लगाया गया पहला शतक रहा.

शुभ संकेत!

रिंकू सिंह का यह प्रदर्शन एशिया कप के लि टी20 एशिया कप से पहले कप्तान सूर्यकुमार यादव की 15 सदस्यीय भारतीय टीम के लिए इसे शुभ संकेत माना जा सकता है. पहले गोरखपुर लायंस के खिलाफ 48 गेंदों में 108 रन (7 चौके, 8 छक्के) और फिर धमाकेदार अर्द्धशतक के सहारे रिंकू ने एशिया कप से पहले बिगुल बजा दी है. रिंकू ने अबतक 33 अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैचों में 161 के स्ट्राइक रेट से 546 रन बनाए हैं। इसमें तीन अर्धशतकीय पारियां भी शामिल हैं।