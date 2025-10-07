विज्ञापन
रिंकू सिंह ने अपनी बहन नेहा को इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की, जान लीजिए कितनी है कीमत

Rinku Singh's gift for sister melts hearts: एशिया कप जीतने के बाद रिंकू सिंह ने अपनी बहन को खास तोहफा दिया है.

रिंकू सिंह ने अपनी बहन नेहा को इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की, जान लीजिए कितनी है कीमत
Rinku Singh Surprises His Sister with an Electric Scooter Gift
  • रिंकू सिंह ने एशिया कप जीत के बाद अपनी बहन नेहा को लगभग एक लाख रुपये की VIDA VX2 इलेक्ट्रिक स्कूटी गिफ्ट की है
  • VIDA VX2 स्कूटी की टॉप स्पीड लगभग सत्तर किलोमीटर प्रति घंटे है और एक चार्ज में लगभग बयासी किलोमीटर चल सकती है
  • स्कूटी का एसी चार्जिंग समय चार घंटे तेरह मिनट है जबकि तेज चार्जिंग में यह साठ मिनट से थोड़ा अधिक लगती है
Rinku Singh Gifts Sister Neha Brand New Electric Scooter: भारत के विस्फोटक बल्लेबाज रिंकू सिंह ने एशिया कप जीतने के बाद अपनी बहन को खास तोहफा दिया है जिसकी तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है. रिंकू ने बहन नेहा को बेशकीमती गिफ्ट के तौर पर स्कूटी गिफ्ट की है, नेहा ने स्कूटी की तस्वीर अपने सोशल मीडिया पर शेयर की है, बता दें कि रिंकू ने VIDA VX2 स्कूटी बहन को गिफ्ट दी है जिसकी कीमत करीब 1 लाख रुपये के आसपास है. 

VIDA VX2 स्कूटी  

कीमत - करीब 1 लाख रुपये

इसकी टॉप स्पीड करीब 70 kmph के करीब है और साथ ही एक चार्ज में यह स्कूटी करीब 92 किलोमीटर तक चल सकती है.

एसी चार्जिंग समय (0-80%)
4 घंटे 13 मिनट

तेज़ चार्जिंग समय (0-80%)
62 मिनट

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज में रिंकू सिंह को मिली जगह

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ अक्टूबर में होने वाली 5 टी20 सीरीज के लिए रिंकू सिंह को भी शामिल किया गया है. एशिया कप के फाइनल में रिंकू ने चौंका लगाकर भारत को जीत दिलाई थी. बता दें कि अब रिंकू का कमाल ऑस्ट्रेलियाई दौरे पर देखने को मिलेगा. भारत और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टी-20 सीरीज का पहला मैच 29 अक्टूबर, को कैनबेरा में खेला जाएगा. 

टी-20 सीरीज के लिए भारतीय टीम 

सूर्यकुमार यादव (कप्तान), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकप्तान), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, संजू सैमसन (विकेटकीपर), रिंकू सिंह, वाशिंगटन सुंदर

T-20 सीरीज का पूरा शेड्यूल (India vs Australia T20 Series)

भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- पहला टी20- 29 अक्टूबर, कैनबेरा
भारत Vs  ऑस्ट्रेलिया- दूसरा टी20- 31 अक्टूबर, मेलबर्न
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- तीसरा टी20- 2 नवंबर, होबार्ट
भारत Vs  ऑस्ट्रेलिया- चौथा टी20- 6 नवंबर, गोल्ड कोस्ट
भारत Vs ऑस्ट्रेलिया- पांचवां टी20- 8 नवंबर, ब्रिसबेन

Rinku Khanchand Singh, Cricket
