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टीम इंडिया से बाहर, रणजी में बिहार के खिलाफ कहर बनकर टूटे रिंकू सिंह, ठोका शानदार शतक

उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप-A मुकाबले में बिहार के खिलाफ पहले दिन रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया.

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टीम इंडिया से बाहर, रणजी में बिहार के खिलाफ कहर बनकर टूटे रिंकू सिंह, ठोका शानदार शतक
रिंकू सिंह
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उत्तर प्रदेश ने रणजी ट्रॉफी 2026-27 के एलीट ग्रुप-A मुकाबले में बिहार के खिलाफ पहले दिन का खेल खत्म होने तक मजबूत स्थिति बना ली. राजगीर इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में स्टंप्स के समय यूपी का स्कोर 84 ओवर में 287/3 था. कप्तान माधव कौशिक 252 गेंदों में 124 रन बनाकर नाबाद लौटे, जबकि रिंकू सिंह ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए शतक जड़ दिया. दोनों बल्लेबाजों ने बिहार के गेंदबाजों को ज्यादा मौके नहीं दिए और टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया.

रिंकू सिंह ने टी20 क्रिकेट की अपनी अटैकिंग छवि से अलग संयमित और परिपक्व बल्लेबाजी का प्रदर्शन किया. बाएं हाथ के बल्लेबाज ने 153 गेंदों में अपना शतक पूरा किया और दिन का खेल समाप्त होने तक 164 गेंदों पर 109 रन बनाकर नाबाद रहे. उनकी पारी में 8 चौके और 3 छक्के शामिल रहे. रिंकू और माधव कौशिक के शतकों की बदौलत उत्तर प्रदेश ने पहले दिन पूरी तरह से मैच पर पकड़ बना ली और दूसरे दिन बड़े स्कोर की नींव रख दी.

रणजी ट्रॉफी 2026-27 सीजन के ग्रुप:

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Ranji Trophy, Rinku Khanchand Singh, Cricket
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