'वह एक स्टार है..', रिकी पोंटिंग की भविष्यवाणी, टी-20 वर्ल्ड कप में यह बल्लेबाज बनाएगा सबसे ज्यादा रन!

Ricky Ponting Prediction For Abhishek Sharma: आईसीसी हॉल ऑफ फेमर रिकी पोंटिंग ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जो इस टी-20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन सकते हैं.

Ricky Ponting's Big Prediction For Abhishek Sharma: ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने भविष्यवाणी की है कि भारत के ओपनर अभिषेक शर्मा आईसीसी पुरुष टी20 वर्ल्ड कप 2026 में टॉप खिलाड़ियों में से एक होंगे. उन्हें लगता है कि यह लेफ्ट-हैंडर टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी बन सकता है और यहां तक कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी जीत सकता है. आईसीसी हॉल ऑफ फेमर का मानना ​​है कि आईसीसी इवेंट्स में अभिषेक का अनुभवहीन होना असल में उनके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है. उम्मीद है कि 25 साल का यह खिलाड़ी 7 फरवरी को टूर्नामेंट शुरू होने पर टी20 वर्ल्ड कप में डेब्यू करेगा. पोंटिंग ने द आईसीसी रिव्यू के लेटेस्ट एडिशन में कहा, "वह एक स्टार है. मुझे लगता है कि (अनुभव की कमी) सच कहूं तो एक बहुत अच्छी बात है. वह सबसे ज्यादा रन बनाने वाला खिलाड़ी और शायद प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बन सकता है."

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि वह इतना अच्छा है,  और अगर वह ऐसा करता है, तो भारत को हराना और भी मुश्किल हो जाएगा. अगर वह ऐसा नहीं करता है, तो वे भी किसी और की तरह ही कमजोर होंगे.  इसलिए मुझे लगता है कि भारत के लिए इस (टी20) वर्ल्ड कप में वह इतना महत्वपूर्ण है. "पोंटिंग का मानना ​​है कि ग्लोबल स्टेज पर होने से अभिषेक घबराएगा नहीं, क्योंकि इंडियन प्रीमियर लीग में जब उसने शुरुआत की थी, तब उनके साथ काम करने का अनुभव उन्हें है. उन्होंने कहा, "मैं उसका पहला आईपीएल कोच था. उसने मेरे साथ डेब्यू किया था, और मुझे लगता है कि दिल्ली में 17 साल की उम्र में उसने तुरंत असर डाला। मुझे लगता है कि उसने अपनी पहली गेंद पर ही चौका या छक्का मारा था, सीधे बॉलर के सिर के ऊपर से क्लासिकल सीधे बल्ले से और पोज बनाए रखा था. और आप तभी देख सकते थे कि 17 साल की उम्र में उसमें कुछ बहुत खास था."

पोंटिंग ने यह भी बताया कि उन्होंने अभिषेक को ट्रेड करने के दिल्ली कैपिटल्स के फैसले का जोरदार विरोध किया था, उन्हें तब भी यकीन था कि यह युवा खिलाड़ी महान बनने वाला है. उन्होंने कहा, "हमने आखिरकार उसे दिल्ली से ट्रेड कर दिया, लेकिन मैंने बहुत मिन्नतें कीं और कहा, प्लीज ऐसा मत करो। हमें उसे (अपने पास) रखना चाहिए, यहां एक पक्का सुपरस्टार बन रहा है. और ऐसा ही हुआ है. मुझे इस बार उससे बहुत उम्मीदें हैं." अभिषेक 2018 में भारत की अंडर-19 क्रिकेट वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम का हिस्सा थे और अब वह अपना पहला इंटरनेशनल टी20 वर्ल्ड कप खेलेंगे.

टी20 वर्ल्ड कप से पहले, अभिषेक शानदार फॉर्म में थे और उन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के 4 मैचों में 152 रन बनाए। तीसरे मैच में, उन्होंने सिर्फ 14 गेंदों में अर्धशतक बनाया, जो टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय द्वारा बनाया गया दूसरा सबसे तेज अर्धशतक है. उनसे तेज अर्धशतक बनाने वाले एकमात्र भारतीय युवराज सिंह थे, जिन्होंने 2007 में इंग्लैंड के खिलाफ सिर्फ 12 गेंदों में अर्धशतक बनाया था। उम्मीद है कि अभिषेक भारत को लगातार दो पुरुष टी20 वर्ल्ड कप जीतने वाली पहली टीम बनाने की कोशिश में एक अहम खिलाड़ी होंगे. भारत को ग्रुप 'ए' में पाकिस्तान, यूएसए, नामीबिया और नीदरलैंड्स के साथ रखा गया है. वे टी20 वर्ल्ड कप में अपने खिताब का बचाव 7 फरवरी को यूएसए के खिलाफ शुरू करेंगे.

