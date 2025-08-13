विज्ञापन
जब हालात मुश्किल होते हैं, तब वह अपना सर्वश्रेष्ठ देता है, रिकी पोंटिंग ने इस खिलाड़ी को बताया सबसे बड़ा मैच विनर

Ricky Ponting on biggest X-factor of world cricket: रिकी पोंटिंग ने विश्व क्रिकेट के उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी काबिलियत मैच विनर की है और वह दुनिया का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर भी है.

Who is The biggest X-factor of world cricket, Ricky Ponting react on it
  • ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने बेन स्टोक्स को विश्व क्रिकेट का सबसे बड़ा एक्स-फैक्टर बताया है.
  • पोंटिंग के अनुसार स्टोक्स मुश्किल समय में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी हैं.
  • बेन स्टोक्स के टेस्ट करियर में 115 मैचों में 7032 रन और वनडे में 114 मैचों में 3463 रन शामिल हैं.
Ricky Ponting on Ben Stokes' match-winning abilities : ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग ने उस खिलाड़ी के बारे में बात की है जिसकी क्षमता उन्हें एक मैच विनर की है और पोंटिंग उस खिलाड़ी को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा एक्स -फैक्टर भी मानते हैं. टाइम यूके को दिए अपने इंटरव्यू में पोंटिंग ने उस खिलाड़ी को लेकर अपनी राय दी है. पोंटिंग ने इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स को वर्ल्ड क्रिकेट का सबसे बड़ा X-फैक्टर (Biggest X-factor of world cricket) करार दिया है. बता दें कि हाल ही में भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज में स्टोक्स ने अपनी कप्तानी से विश्व क्रिकेट के दिग्गजों का दिल जीत लिया था. 

ऐसे में पोंटिंग ने बेन स्टोक्स की तारीफ की और कहा, "स्टोक्स एक मुश्किल खिलाड़ी हैं. आंकड़े उन्हें परिभाषित नहीं करते. उनके साथ बिताए पलों की बात करें तो वह एक ऐसा खिलाड़ी हैं जो परिस्थिति के अनुसार खुद को ढाल लेता है. जब हालात सबसे मुश्किल होते हैं, तब वह अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन पर होते हैं. जब आप महान खिलाड़ियों की बात करते हैं, तो आपको मैचों पर उनके प्रभाव के बारे में भी बात करनी होगी."

पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान ने यह भी बताया कि उन्होंने इंग्लिश ऑलराउंडर बेन स्टोक्स को महान खिलाड़ियों की लिस्ट में शामिल करते हैं जबकि स्टोक्स के आंकड़े अपेक्षाकृत कम हैं लेकिन उनकी काबिलियित उन्हें महान क्रिकेटरों के साथ खड़ा करती है. 

बेन स्टोक्स के करियर की बात की जाए तो (Ben Stokes Profile - Cricket Player England) इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान ने अबतक 115 मैच में 7032 रन बनाए हैं जिसमें 14 शतक और 35 अर्धशतक दर्ज है. इसके अलावा वनडे में स्टोक्स ने 114 मैच खेलकर 3463 रन बनाने में सफलता हासिल की है. वनडे में स्टोक्स के नाम 5 शतक और 24 अर्धशतक दर्ज है. स्टोक्स इस समय इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान हैं और लगातार अच्छी कप्तानी कर रहे हैं. 

भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज में स्टोक्स ने 17 विकेट लिए और 4 टेस्ट मैच खेलकर कुल 304 रन बनाए हैं जिसमें एक शतक और एक अर्धशतक शामिल रहे. 

Ricky Ponting, Benjamin Andrew Stokes, Cricket
