ऋषभ पंत या फिर दिनेश कार्तिक, किसे मिलनी चाहिए प्लेइंग XI में जगह, रिकी पोंटिंग ने बताया

पोटिंग ने बताया, किसे मिलनी चाहिए भारतीय इलेवन में जगह

Ricky Ponting wants both Dinesh Karthik and Rishabh Pant in the playing XI: आस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान रिकी पोंटिंग (Australia legend Ricky Ponting) का मानना है कि दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत (Dinesh Karthik v Rishabh Pant) इतने काबिल बल्लेबाज हैं कि एक साथ टी20 विश्व कप (T20 Worrld Cup) की टीम में जगह बना सकते हैं. आईसीसी रिव्यू के ताजा अंक में पोंटिंग ने लिखा ,‘‘ भारतीय क्रिकेट हलकों में लंबे समय से यह बहस हो रही है कि टीम में विकेटकीपर बल्लेबाज कौन होगा. कार्तिक शानदार फिनिशर है तो पंत की प्रतिभा किसी परिचय की मोहताज नहीं है. भारत ने दोनों को टीम में रखा है और पोंटिंग का मानना है कि यह सही फैसला है.