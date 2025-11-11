हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अपडेट, मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- जो हो रहा है वो अक्षम्य है!

धर्मेंद्र की सेहत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. मीडिया में उनकी सेहत को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं और देओल फैमिली लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करके अफवाहें ना फैलाने और झूठी खबरों से दूर रहने की प्रार्थना कर रहा है. आज सुबह पहले सनी देओल की टीम की तरफ से धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट आया है. उसके बाद ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया और कहा कि झूठी अफवाहें फैलाने से बचें. अब धर्मेंद्र की पत्नी और जानी-मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया और अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया को फटकार लगाई है.

What is happening is unforgivable! How can responsible channels spread false news about a person who is responding to treatment and is recovering? This is being extremely disrespectful and irresponsible. Please give due respect to the family and its need for privacy. — Hema Malini (@dreamgirlhema) November 11, 2025

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर एक्स पर अपडेट दिया है, 'जो हो रहा है वो अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर हो रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उनकी निजता का पूरा सम्मान करें.'