हेमा मालिनी का धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अपडेट, मीडिया पर फूटा गुस्सा, बोलीं- जो हो रहा है वो अक्षम्य है!

धर्मेंद्र की सेहत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. मीडिया में उनकी सेहत को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं, सनी देओल, ईशा देओल के बाद अब हेमा मालिनी ने भी अफवाहें ना फैलाने की गुहार लगाई है.

हेमा मालिनी ने दिया धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर अपडेट

धर्मेंद्र की सेहत को लेकर लगातार खबरें आ रही हैं. मीडिया में उनकी सेहत को लेकर अफवाहें उड़ रही हैं और देओल फैमिली लगातार सोशल मीडिया पर मैसेज शेयर करके अफवाहें ना फैलाने और झूठी खबरों से दूर रहने की प्रार्थना कर रहा है. आज सुबह पहले सनी देओल की टीम की तरफ से धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट आया है. उसके बाद ईशा देओल ने पापा धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया और कहा कि झूठी अफवाहें फैलाने से बचें. अब धर्मेंद्र की पत्नी और जानी-मानी एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने भी धर्मेंद्र की सेहत को लेकर अपडेट दिया और अफवाहें फैलाने के लिए मीडिया को फटकार लगाई है. 

हेमा मालिनी ने धर्मेंद्र की हेल्थ को लेकर एक्स पर अपडेट दिया है, 'जो हो रहा है वो अक्षम्य है! जिम्मेदार चैनल ऐसे व्यक्ति के बारे में झूठी खबर कैसे फैला सकते हैं जिस पर इलाज का असर हो रहा है और ठीक हो रहा है? यह बेहद अपमानजनक और गैरजिम्मेदाराना है. कृपया परिवार और उनकी निजता का पूरा सम्मान करें.'

Hema Malini, Dharmendra, Dharmendra Health Update
