Delhi Blast News: दिल्ली में लाल किले के पास सोमवार शाम हुए धमाके की जांच अब फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी तक पहुंच गई है. दरअसल इस हमले का संदिग्ध हमलावर डॉक्टर उमर मोहम्मद इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. वहीं फरीदाबाद में जिस आतंकी मॉड्यूल का सोमवार को भंडाफोड़ किया गया था और उसमें डॉक्टर मुजम्मिल शकील को गिरफ्तार किया गया था, वो भी इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाता था. अल फलाह यूनिवर्सिटी की एक लेडी डॉक्टर भी इस पूरी साजिश के घेरे में है. 11 नवंबर को तड़के ही फरीदाबाद पुलिस के 800 से ज्यादा कर्मियों के साथ धौज इलाके में कई जगह सर्च ऑपरेशन चल रहा है. वहीं फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी रेड डालकर आतंकियों से जुड़ी कड़ियां जोड़ी जा रही हैं.

राष्ट्रीय राजधानी में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास धीमी गति से गुजर रही एक कार में सोमवार शाम जबरदस्त विस्फोट हुआ था, जिसमें कम से कम नौ लोगों की मौत हो गई थी और 20 घायल हो गए थे. इस का फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से कनेक्शन सामने आया है. सूत्रों का कहना है कि हमले में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ है और इसी का जखीरा फरीदाबाद में मुजम्मिल के दो ठिकानों से मिला था.

फरीदाबाद में कश्मीरी डॉक्टर मुजम्मिल के धौज में किराये के मकान से लगभग 360 किलोग्राम संदिग्ध अमोनियम नाइट्रेट और हथियारों एवं गोलाबारूद का जखीरा बरामद हुआ था. वहीं एक गांव में उसके ठिकाने से 2500 किलो से ज्यादा विस्फोटक पदार्थ मिला था. इस आतंकी मॉड्यूल के भंडाफोड़ और गिरफ्तारियों के कुछ घंटों बाद दिल्ली में धमाका हुआ.

हरियाणा पुलिस ने जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर फरीदाबाद के धौज इलाके से डॉ. मुजम्मिल को गिरफ्तार किया था और उसके किराये के मकान से विस्फोटक सामग्री, हथियार और टाइमर बरामद किए गए थे. अधिकारी ने बताया कि दिल्ली पुलिस ने देर शाम कार मालिक मोहम्मद सलमान को हिरासत में लिया और उससे वाहन के बारे में पूछताछ की. उन्होंने बताया कि उसने डेढ़ साल पहले ओखला में देवेंद्र नामक एक व्यक्ति को यह वाहन बेच दिया था. फिलहाल किसी भी संगठन ने इस विस्फोट की जिम्मेदारी नहीं ली है.