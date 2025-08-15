विज्ञापन
टीम इंडिया के विस्फोटक बैटर-विकेटकीपर और शेरदिल खिलाड़ी ऋषभ पंत ने X पर चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियो पोस्ट की है जो वायरल हो रही है.

"रिटायरमेंट ले लूं?" 15 अगस्त के दिन ऋषभ पंत ने शेयर किया रोहित शर्मा का वीडियो
टीम इंडिया के दिग्गज धीरे-धीरे स्वतंत्रता दिवस को लेकर अपनी यादों, जश्न और भावनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर पोस्ट डाल रहे हैं. सचिन तेंदुलकर से लेकर विराट कोहली और रोहित शर्मा ने X और इंस्टाग्राम पर कई पोस्ट डाले हैं और फ़ैंस उन्हें बड़े चाव से देख-पढ़ रहे हैं. 

टीम इंडिया के विस्फोटक बैटर-विकेटकीपर और शेरदिल खिलाड़ी ऋषभ पंत ने X पर चैंपियंस ट्रॉफी की वीडियो पोस्ट की है जो वायरल हो रही है. उन्होंने X पर लिखा है,"हैप्पी इंडिपेंडेंस डे, इंडिया. कुछ लम्हे आपके साथ हमेशा के लिए रह जाते हैं और भारत की जीत इस लिस्ट में टॉप पर आता है. भारतीय होने पर फ़ख़्र है."

ऋषभ पंत का पोस्ट किया हुआ ये वीडियो पांच महीने पहले 9 मार्च, 2025 का है, जब दुबई में भारत ने न्यूज़ीलैंड को फाइनल में 4 विकेट से हराकर तीसरी बार ICC चैंपियंस ट्रॉफी का ख़िताब जीता था. 1 मिनट 46 सेकेंड के इस वीडियो में टीम इंडिया के खिलाड़ी मैदान पर मस्ती करते हुए नज़र आ रहे हैं.

इस वीडियो के आख़िर में जब कैमरा कप्तान और मैन ऑफ़ द मैच रोहित शर्मा के पास पहुंचता है तो वो एक विकेट हाथ में लेकर आते दिखाई देते हैं. ऋषभ की आवाज़ आती है,"भैया ये स्टंप लेकर कहां जा रहे हो?"

कप्तान रोहित शर्मा से सवाल करती हुई एक और दबी-सी आवाज़ आती है जिसपर रोहित शर्मा पूछते पलटकर पूछते हैं,"क्या रिटायरमेंट ले लूं? और फिर मुस्कुराते हुए खुद ही कहते हैं,"हर बार जीतेगा तो मैं थोड़ी रिटायरमेंट लेता रहूंगा." इसपर पंत की एक और हंसते हुए आवाज़ आती है. वो कहते हैं,"मैंने नहीं बोला भाई! हम तो चाहते हैं खेलो.."

बता दें, रोहित शर्मा टेस्ट और अंतरराष्ट्रीय टी20 फॉर्मेट से संन्यास ले चुके हैं. रोहित ने भारत के लिए 67 टेस्ट मैचों में 40.57 की औसत से 4301 रन बनाए हैं. इस दौरान उनके बल्ले से 12 शतक और 18 अर्द्धशतक आए हैं. जबकि 159 टी20 अंतरराष्ट्रीय मैचों में पूर्व भारतीय कप्तान के नाम 32.05 की औसत से 4231 रन हैं. इस फॉर्मेट में रोहित ने 5 शतक और 32 अर्द्धशतक लगाए हैं. भारतीय कप्तान ने 273 वनडे में 48.76 की औसत से 11168 रन बनाए हैं.

