Report: पाकिस्तान की भागीदारी पर मंडराये बादल, पीसीबी इस मांग पर अड़ा, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि...

Pakistan vs UAE: अब जबकि यूएई में खेले जा रहे एशिया कप (Asia Cup 2025) में पाकिस्तान कुछ ही देर बाद संयुक्त अरब अमीरात (U.A.E) से अहम मुकाबला खेलने जा रहा है, लेकिन उससे कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के टूर्नामेंट से हटने रूपी खबर का जिन्न फिर से बाहर निकल आया है. एक दिन पहले तक यह खबर आई थी कि आईसीसी ने पाकिस्तान के खिलाफ खेले जाने वाले मैचों में मैच रेफरी एंडी पायक्राफ्ट (Andy Pycroft) को हटा लिया है, लेकिन अब ताजा रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) इतने भर से राजी नहीं है. पाक बोर्ड मैच रेफरी पायक्राफ्ट को पूरे एशिया कप से बाहर किए जाने पर अड़ा हुआ है. एक अग्रणी वेबसाइट के अनुसार आईसीसी को PBC की तरफ से दूसरा ई-मेल मिला है, जिसमें उसने यह मांग की है. ICC पीसीबी के इस दूसरे मेल पर विचार जरूर कर रही है, लेकिन पैतृक संस्था इस मुद्दे पर दबाव में आकर कोई उदाहरण खड़ा नहीं करना चाहती.

इससे पहले मंगलवार रात तक पायक्राफ्ट के मुद्दे पर एमिरेट्स क्रिकेट बोर्ड (ECB) के अधिकारी मध्यस्थता करने पर विचार करते रहे, लेकिन ग्रुप स्टेज के आखिरी मैच से कुछ घंटे पहले तक भी इस विषय पर कोई नतीजा नहीं निकल सका है. सभी-सभी पक्ष अपनी-अपनी रुख पर अड़े हुए हैं. पीसीबी भी और आईसीसी भी.

यह बीच का रास्ता निकाला था ICC ने

वहीं, रविवार को भारत के साथ हुए मैच में तमाम घटनाक्रम के बाद पाकिस्तानी टीम मैच रेफरी के रवैये को लेकर खासा रोष था. पाकिस्तान बोर्ड ने पायक्राफ्ट से न केवल भारत की शिकायत की थी, बल्कि बाद में उसने मैच रेफरी को ही लपेटे में लेते हुए आईसीसी से शिकायत करते हुए उन्हें पूरे टूर्नामेंट हटाने की अपील की. इस विषय पर पाकिस्तान इतना अड़ियल था कि उसने एशिया कप से हटने की धमकी दे दी थी. ऐसे में तब आईसीसी ने बीच का रास्ता निकालते हुए पायक्राफ्ट को पाकिस्तान के मैचों से हटाने का फैसला किया था. इसके बाद ऐसा लगता कि यह विवाद खत्म हो गया है, लेकिन अब इसे लेकर सामने आए ताजा अपडेट ने फैंस को चौंका दिया है.

इस बड़े सवाल की अनदेखी पीसीबी भी नहीं कर सकता

वैसे यह सही है कि पाकिस्तान बोर्ड ने ICC को दूसरा मेल कर दिया है, लेकिन उसका अड़ियल रवैया कुल मिलाकर गीदड़ भभकी जैसा दिखाई पड़ता है क्योंकि एशिया कप से हटने का फैसले का अर्थ होगा की होने वाले करीब 141 करोड़ रुपये पर पानी फेरना पीसीबी के लिए किसी आत्महत्या करने जैसी बात से कम नहीं होगा. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) के आर्थिक हालात एकदम खस्ता हैं और ऐसा लगता नहीं कि टूर्नामेंट से हटने जैसा वह कोई बड़ा फैसला ले भी पाएगा. बहरहाल, देखते हैं कि आगे क्या होता है.