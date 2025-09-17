INDW vs AUSW, 2nd ODI: स्मृति मधंना ने ODI में मचाया गदर, ऐसा महारिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट चौंका

Smriti Mandhana record: ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ दूसरे महिला वनडे मैच (INDW vs AUSW, 2nd ODI, Australia Women tour of India, 2025) में एक बार फिर भारत की दिग्गज स्मृति मंधाना ने कमाल की बल्लेबाजी की और ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के खिलाफ जमकर बल्लेबाजी. अपनी पारी के दौरान मंधाना ने एक खास रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया है. मंधाना महिला वनडे क्रिकेट के इतिहास में सबसे ज्यादा 50 + स्कोर करने वाले दुनिया की पांचवीं बैटर बन गईं हैं. मंधाना ने साउथ अफ्रीका की लौरा वोल्वार्ड्ट (Laura Wolvaardt) को पछाड़ दिया है.

PTI

मंधाना ने अबतक 44 बार 50 + स्कोर करने में सफल हो गए हैं. वहीं, लौरा वोल्वार्ड्ट ने अपने वनडे करियर में 43 बार 50+स्कोर करने में सफल रहीं थीं. (Women ODI Most 50+ in career in WODIs). महिला वनडे में सबसे ज्यादा 50+ का स्कोर करने वाली महिला बैटर मिताली राज हैं. मिताली राज ने 71 बार 50+ स्कोर करने में सफल रही हैं.

PTI

बता दें कि भारत की मंधाना ने पहले वनडे मैच में 58 रन बनाने में सफल रही थी. अब दूसरे वनडे मैच में भी मंधाना ने शानदार पारी खेलकर विश्व क्रिकेट को हैरान कर दिया था.

मंधाना का महिला वनडे में दूसरे सबसे तेज शतक

स्मृति मंधाना ने अपने वनडे करियर का 12वां शतक पूरा किया. मंधाना का वनडे में दूसरा सबसे तेज शतक है. इससे पहले इसी साल आयरलैंड के खिलाफ मंधाना ने केवल 70 गेंद पर शतक पूरा किया था.

महिला वनडे क्रिकेट में भारत के लिए सबसे तेज शतक (Fastest century in women's ODI cricket for India)

70 गेंद स्मृति मंधाना vs IRE, 2025

77 गेंद स्मृति मंधाना vs ऑस्ट्रेलिया, 2025

82 गेंद हरमनप्रीत कौर vs इंग्लैंड, 2025

87 हरमनप्रीत कौर vs SA, 2024

89 जेमिमा रोड्रिगेज vs बनाम एसए, 2025

90 हरमनप्रीत कौर रvs ऑस्ट्रेलिया, 2017

90 जेमिमा रोड्रिगेज vs IRE, 2025

92 स्मृति मंधाना vs SL, 2025

मैच में मंधाना 117 रन बनाकर आउट हुई. अपनी पारी में भारतीय महिला बैटर ने 91 गेंद का सामना किया. शतकीय पारी के दौरान मंधाना ने 14 चौके और 4 छक्के लगाने में सफल रही. इस मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया था.