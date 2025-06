RCB vs PBKS, Final: मयंक के पेस पकड़ते ही अय्यर ने फेंक दिया ट्रंप कार्ड, बद से बदतर हो गए हालात

इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2025) में मंगलवार को पंजाब से पहले बैटिंग का न्योता पाने के बाद आरसीबी की शुरुआत अच्छी नहीं रही. फिलिप सॉटल्ट (16) के कुछ 'पटाखे' छोड़ने के बाद मयंक अग्रवाल (28 रन, 22 गेंद, 2 चौके) ने कोहली के साथ मिलकर बेंगलुरु को गति दी. अग्रवाल ने उन शुरुआती हैं मुश्किल पलों को जीत लिया, जो किसी भी नए बल्लेबाज के लिए होते हैं. और जब वह गए, तो अय्यर ने उस युजवेंद्र चहल के रूप में ट्रंपकार्ड फेंका, जिसके खिलाफ मयंक पिछले लंबे समय से बुरी तरह हांफ रहे थे. और चहल ने अपने पहले ही ओवर में अग्रवाल को फाइन लेग पर लपकवा कर अपने खिलाफ मयंक के हालात को बद से बदतर बना दिया.

मयंक और चहल के बीच पिछले लंबे समय से टकराव चल रहा है. और लेग स्पिनर हमेशा ही बीस नहीं इक्कीस साबित हुए हैं.अग्रवाल के खिलाफ चहल ने अभी तक 46 गेंदों पर उन्हें अपना सातवीं बार शिकार बनाया. और उनके औसत को बद से बदतर बनाते हुए 10.28 कर दिया. इससे आप समझ सकते हैं कि अय्यर ने बेंगुलुर के खिलाफ कितना जबर्दस्त होमवर्क किया हुआ है. बहरहाल, अग्रवाल की इस 'बदहाली' से फैंस को जरूर उनकी खिंचाई का मौका मिल गया. आप देखिए कि कैसे-कैसे कमेंट हो रहे हैं

