जब मंडप बना मिनी स्टेडियम...RCB की जीत देखने के लिए बीच में ही रोक दी शादी, दूल्हा-दुल्हन ने इस तरह किया सेलिब्रेट

Dulhe Ne RCB Ke Liye Roki Shaadi: भारत में क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, बल्कि एक जुनून है. इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब एक शादी समारोह के दौरान दूल्हा-दुल्हन और मेहमानों ने शादी की रस्मों को रोककर RCB और पंजाब किंग्स के बीच खेले गए IPL 2025 फाइनल के अंतिम क्षणों को देखा, जैसे ही RCB ने छह रन से मैच जीतकर अपना पहला IPL खिताब हासिल किया, पूरा पंडाल तालियों और नारों से गूंज उठा.

यहां देखें वीडियो

I'm at a wedding, people paused the wedding to watch the finishing moment of @RCBTweets winning the finals! #RCBvsPBKS #EeSalaCupNamde pic.twitter.com/vE9NMH9sm8