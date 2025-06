वोट दे बिहारी और नौकरी ले बाहरी... बिहार में क्यों चल रहा है ये आंदोलन? जानिए पूरी कहानी

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में अब बस कुछ महीने बाकी रह गए हैं और एकबार फिर पटना की सड़कों पर छात्र आंदोलनरत हैं. ऐसे तो बिहार में कई बड़े आंदोलन हुए जिसकी आग में राज्य से लेकर देश की राजनीति को हिला दिया. अब एकबार फिर डोमिसाइल नीति लागू किए जाने की मांग को लेकर छात्रों का आक्रोश फूट पड़ा है.

बिहार की राजधानी पटना में सरकारी नौकरियों में डोमिसाइल नीति लागू करने की मांग को लेकर हजारों छात्रों ने भारी बवाल किया और अपनी मांगों के समर्थन में सरकार के खिलाफ नारेबाजी भी किया. पटना कॉलेज से यह मार्च निकाला और अशोक राजपथ होते हुए गांधी मैदान के जेपी गोलाम्बर पंहुचा, जहां पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग लगाकर इन्हें रोक दिया गया. छात्रों के हाथों में बैनर-पोस्टर था. ये सभी लोग मुख्यमंत्री आवास तक जाना चाहते थे. लेकिन जाने नहीं दिया गया.

VIDEO | Bihar: Students hold a protest march in Patna demanding implementation of domicile policy in the state.#BiharNews #PatnaNews



