'तैयार रहें', RCB ने विराट कोहली को कप्तान पद से हटाने पर विचार किया था, पूर्व स्टार का बड़ा दावा

IPL में विराट कोहली और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (RCB) एक-दूसरे के पर्याय बन गए हैं. कोहली ने कई बार कहा है कि RCB ही वह एकमात्र फ्रेंचाइजी है जिसके लिए वह IPL में खेलेंगे. 2008 में पहले सीज़न से ही इस फ्रेंचाइजी से जुड़े रहने के दौरान, कोहली ने टीम के लिए कई मैच जिताऊ पारियां खेली हैं और 2013 से 2021 तक टीम की कप्तानी भी की है. हालांकि, उन्होंने 2025 में रजत पाटीदार की कप्तानी में RCB के साथ अपना पहला IPL खिताब जीता. इसके बाद, 2026 में RCB ने सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया.

जहां RCB ने कोहली का हमेशा साथ दिया है, वहीं पूर्व विकेटकीपर पार्थिव पटेल ने खुलासा किया कि उन्हें 2019 IPL से पहले कप्तानी की पेशकश की गई थी. आकाश चोपड़ा ने पटेल से पूछा, "क्या आपको RCB की कप्तानी की पेशकश की गई थी?"

आकाश चोपड़ा के YouTube चैनल पर बातचीत के दौरान पार्थिव ने कहा, "मैंने इस बारे में कभी बात नहीं की, लेकिन मोईन अली ने एक इंटरव्यू में इसका जिक्र किया था. असल बात यह है कि मुझसे कहा गया था, 'तैयार रहो, हम अगले साल के लिए इस बारे में सोच रहे हैं.' लेकिन अगले साल, जिन दो लोगों ने मुझे यह पेशकश की थी (आशीष नेहरा और गैरी कर्स्टन), उन्हें हटा दिया गया, नए कोच आ गए और मुझे उस पूरे सीजन में एक भी मैच खेलने को नहीं मिला."

इंग्लैंड के पूर्व ऑलराउंडर मोईन अली, जो कभी RCB की टीम का हिस्सा थे, ने पहले खुलासा किया था कि फ्रेंचाइजी IPL 2019 के दौरान कोहली को कप्तानी से हटाने और विकेटकीपर-बल्लेबाज़ पार्थिव पटेल को नया कप्तान बनाने पर विचार कर रही थी.

मोईन ने 'स्पोर्ट्स तक' पर कहा, "हां, मुझे लगता है कि ऐसा था. मुझे पूरा यकीन है कि ऐसा था. आखिरी साल में जब गैरी कर्स्टन वहां थे, तो पहले साल के बाद, मुझे लगता है कि पार्थिव कप्तान बनने की कतार में थे. उनका क्रिकेटिंग दिमाग बहुत शानदार था."

उन्होंने आगे कहा, "उस समय ऐसी ही चर्चा थी. मुझे नहीं पता कि क्या हुआ या यह क्यों नहीं हो पाया, लेकिन मुझे यकीन है कि इस भूमिका के लिए उन पर गंभीरता से विचार किया गया था." हालांकि, कोहली 2019 में RCB के कप्तान बने रहे और 2021 सीज़न के बाद अपने वर्कलोड को मैनेज करने के लिए पद छोड़ने तक इस भूमिका में बने रहे.