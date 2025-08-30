RCB ने भगदड़ में जान गंवाने वालों के लिए 25 लाख रुपए मदद की घोषणा की

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने चार जून 2025 को खिताबी जश्न के दौरान हुई भगदड़ में जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों के लिए 25-25 लाख की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है. आरसीबी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक आधिकारिक बयान जारी किया है. शनिवार को आरसीबी ने एक्स पर लिखा, '4 जून, 2025 को हमारा दिल टूट गया. हमने आरसीबी परिवार के ग्यारह सदस्यों को खो दिया. वे हमारा हिस्सा थे. वे हमारे शहर, हमारे समुदाय और हमारी टीम को अद्वितीय बनाने वाली चीजों का हिस्सा थे. उनकी अनुपस्थिति हमेशा खलेगी.'

आरसीबी ने आगे लिखा, 'उनके जाने से जो जगह खाली हुई है, उसकी भरपाई किसी भी तरह से नहीं हो सकती है. लेकिन, पहले कदम के रूप में और गहरे सम्मान के साथ, आरसीबी ने उनके परिवारों को 25-25 लाख रुपए की राशि दी है. सिर्फ आर्थिक मदद के तौर पर नहीं, बल्कि करुणा, एकता और निरंतर देखभाल के वादे के तौर पर.'

आरसीबी ने लिखा, 'यह आरसीबी केयर्स की शुरुआत भी है, सार्थक कार्यों के लिए एक दीर्घकालिक प्रतिबद्धता, जो उनकी स्मृति का सम्मान करके शुरू होती है. आगे बढ़ने वाला हर कदम प्रशंसकों की भावनाओं, अपेक्षाओं और उनके हक को दर्शाएगा.'

टीम मैनेजमेंट ने लिखा है कि आरसीबी केयर्स के बारे में और जानकारी जल्द दी जाएगी. इससे पहले आरसीबी ने 28 अगस्त को एक पोस्ट शेयर किया था. यह पोस्ट 4 जून को हुई घटना के बाद टीम की पहली सोशल मीडिया पोस्ट थी. इस पोस्ट में टीम ने 'आरसीबी केयर्स' के शुरुआत की जानकारी दी थी.

आरसीबी ने आईपीएल 2025 का खिताब पंजाब किंग्स को हराकर जीता था. 18 साल में आरसीबी का यह पहला खिताब था. खिताबी जीत का जश्न मनाने के लिए फैंस 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम में बड़ी संख्या में जुटे थे. स्टेडियम के बाहर भी फैंस बड़ी संख्या में मौजूद थे. अचानक स्थिति नियंत्रण से बाहर हो गई और भगदड़ मच गई. इसमें 11 लोगों की जान चली गई थी जबकि 33 लोग घायल हो गए थे.

