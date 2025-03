CSK vs RCB: रविंद्र जडेजा का मेगा रिकॉर्ड, 17 सालों के IPL इतिहास में ये कारनामा करने वाले पहले खिलाड़ी बने

Ravindra Jadeja IPL Record CSK vs RCB: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने शुक्रवार को इंडियन प्रीमियर लीग के मैच में चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हरा दिया. 197 रनों के लक्ष्य का पीछा करते हुए, CSK 20 ओवर में 8 विकेट पर 146 रन बनाकर आउट हो गई, जो 2008 के बाद से RCB के खिलाफ़ चेपक में उनकी पहली हार थी. CSK के लिए सलामी बल्लेबाज रचिन रवींद्र ने 41 रनों की पारी खेली, जबकि दूसरे सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज पूर्व कप्तान एमएस धोनी रहे, जो 16 गेंदों पर 30 रन बनाकर नाबाद रहे. RCB के लिए जोश हेज़लवुड (3/21), यश दयाल (2/18) और लियाम लिविंगस्टोन (2/28) मुख्य विकेट लेने वाले गेंदबाज रहे.

भारतीय ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा ने इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) में एक बड़ा कीर्तिमान स्थापित कर लिया है. वह टूर्नामेंट के इतिहास में 3000+ रन बनाने और 100+ विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं. इस ऐतिहासिक उपलब्धि को हासिल करने के दौरान जडेजा ने रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (RCB) के खिलाफ अपनी पारी में 19 गेंदों में 25 रन बनाए. उनकी इस पारी ने चेन्नई सुपर किंग्स (CSK) को एक मजबूत स्थिति में पहुंचाया, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स को 50 रनों से हार का सामना करना पड़ा. जडेजा का IPL करियर शानदार रहा है. अपने बेहतरीन ऑलराउंड प्रदर्शन की बदौलत उन्होंने कई मौकों पर अपनी टीम को जीत दिलाई है.

