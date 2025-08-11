'अश्विन इसके हकदार नहीं...', पूर्व बल्लेबाज बद्रीनाथ का ऑफ स्पिनर के बारे में बड़ा बयान

- रविचंद्रन अश्विन को पिछले साल मेगा ऑक्शन में चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.75 करोड़ रुपये में खरीदा था
- पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ के अनुसार अश्विन चेन्नई टीम के लिए वेल्यू लेकर आए लेकिन उनके दाम उचित नहीं थे
- बद्रीनाथ ने कहा कि अश्विन इस समय अपने चरम प्रदर्शन पर नहीं हैं इसलिए उन्हें रिलीज कर देना चाहिए
Badrinath on Ravichandran Ashwin: अगले साल की आईपीएल (IPL 2026) के लिए मिनी ऑक्शन की तारीखें तय होना बाकी है, लेकिन संभावित खिलाड़ियों के ट्रेड की चर्चा जोरों पर हैं. सबसे ज्यादा चर्चें संजू सैमसन और ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन को लेकर है. इसी बीच, भारत और सुपर किंग्स दोनों के लिए खेल चुके पूर्व क्रिकेटर एस बद्रीनाथ ने कहा है कि अश्विन चेन्नई से जुड़े, तो वह टीम के लिए वेल्यू तो लेकर आए, लेकिन यह उन्हें मिली रकम 9.75 करोड़ रुपये के बराबर नहीं थी. अश्विन को पिछले साल हुई मेगा ऑक्शन में चेन्नई ने खरीदा था.
बहरहाल, बद्रीनाथ ने अपने यू-ट्यूब चैनल पर कहा, 'मुझे लगता है कि अश्विन चेन्नई के लिए वेल्यू लेकर आए हैं, लेकिन यह दस करोड़ ( 9.75 करोड़) के बराबर नहीं है. आईपीएल में आपको खिलाड़ी और प्राइस के स्तर को देखने की जरूरत होती है. निश्चित तौर पर अश्विन अपने चरम पर नहीं हैं. यही वजह है कि मैं शुरुआत से ही कह रहा हूं कि अश्विन को रिलीज कर देना चाहिए.' शुक्रवार को ऐसी खबरें आईं कि अश्विन ने इस साल मिनी ऑक्शन से पहले चेन्नई से खुद को रिलीज करने को कहा है. इस साल अश्विन 14 में से केवल 9 ही मैच खेले. वैसे अश्विन की खबर ऐसे समय आई है, जब संजू सैमसन के चेन्नई सुपर किंग्स के साथ जोर-शोर से जुड़ने की चर्चा है. वहीं, बद्रीनाथ ने यह भी कहा कि सैमसन के चेन्नई के साथ जुड़ने से भ्रम की स्थिति पैदा हो सकती है.
बद्रीनाथ ने कहा, 'हम नहीं जानते कि अगले साल धोनी खेलने जा रहे हैं या नहीं. इस बाबत अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया है. वह कुछ मैच खेल सकते हैं या कुछ मैच चेन्नई में खेल सकते हैं. उनका मामला ब्रांड वेल्यू का है. और धोनी की भागीदारी कुछ और ब्रांडों को खींच सकती है. वह खुद को लेकर टूर्नामेंट की शुरुआत तक ऐलान कर सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि संजू सैमसन की उपस्थिति भ्रम पैदा कर सकती है.'
