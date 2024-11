Ravichandran Ashwin: आईपीएल 2025 में कौन होगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का कप्तान? रविचंद्रन अश्विन ने बताया

Ravichandran Ashwin Told Who will Be Captain Of RCB In IPL 2025: आईपीएल 2025 के लिए नीलामी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. ऑक्शन के दौरान हर किसी की नजर लाखों लोगों की चहेती टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के ऊपर टिकी हुई थी. हर कोई ये देखना चाहता था कि इस बार फ्रेंचाइजी किन धुरंधरों पर बोली लगाती है. नीलामी के दौरान फ्रेंचाइजी ने इंटरनेशनल स्टार से लेकर घरेलू स्टार तक, हर चुनिंदा खिलाड़ियों को अपने बेड़े में शामिल किया. मगर वह किसी नामी कप्तान को लेना भूल गए. जिसके बाद कयासों का दौर शुरु हो गया है कि आईपीएल के 18वें सीजन में आरसीबी का कप्तान कौन बनेगा.

आरसीबी के आगामी कप्तान को लेकर चल रहे उठापटक के बीच रविचंद्रन अश्विन ने भी अपना विचार साझा किया है. उनका कहना है कि आईपीएल 2025 में आरसीबी की तरफ से विराट कोहली कप्तानी करते हुए नजर आ सकते हैं. उन्होंने कहा, ''मुझे लगता है कि विराट कोहली उस टीम (आरसीबी) की कप्तानी करने जा रहे हैं. ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि आरसीबी ने अब तक किसी कप्तान का चयन नहीं किया है. जब तक वे किसी और के साथ आगे नहीं बढ़ते हैं. मैं विराट के अलावा किसी और को कप्तान के रूप में नहीं देखता हूं.''

बता दें अगर आईपीएल के 18वें सीजन के लिए विराट कोहली रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के कप्तान बनते हैं तो यह पहली दफा नहीं होगा जब वह टीम की अगुवाई करेंगे. वह साल 2011 से 2023 के बीच आरसीबी की कप्तानी कर चुके हैं. हालांकि, उनकी अगुवाई में आरसीबी को एक बार भी खिताब उठाने का मौका नहीं मिला. 2023 में उनके कप्तानी से इस्तीफा देने के बाद फाफ डु प्लेसिस ने टीम की कमान संभाली थी.

