Ravichandran Ashwin: अश्विन का टेस्ट क्रिकेट में ऐतिहासिक कारनामा, एक साथ तोड़ा कुंबले और शेन वार्न का रिकॉर्ड

Ravichandran Ashwin Completes Second Fastest 500 Wickets in IND vs ENG 3rd Test,

Ravichandran Ashwin 500 Test Wicket: भारत बनाम इंग्लैंड (IND vs ENG) के बीच राजकोट में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन टीम इंडिया की पहली पारी 445 पर सिमट गई, जिसके बाद इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में 5 रनों के अतिरिक्त बढ़त के साथ बल्लेबाज़ी करने उतरी. इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट के दूसरे दिन स्टार ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन (Ravichandran Ashwin) ने एक विकेट चटकने के साथ ही टेस्ट क्रिकेट में 500 विकेट (Ashwin becomes second Indian to take 500 Test wickets) पूरा करने का खास मुकाम हासिल कर लिया है. अश्विन ने पांच मैचों की सीरीज के शुरुआती दो मैचों में 9 विकेट हासिल किया था.

टेस्ट में अश्विन का रहा है जलवा