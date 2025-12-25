विज्ञापन
Vijay Hazare Trophy: 'उनका पहले से', रोहित और विराट वाले मैचों का प्रसारण नहीं होने पर बोले आर अश्विन

Ravichandran Ashwin on Virat Kohli and Rohit Sharma Match Telecast: रोहित और विराट की शतकीय पारी न देख पाने से निराश फैंस बीसीसीआई से विजय हजारे ट्रॉफी के लाइव प्रसारण की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे से उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा सकें. 

Ravichandran Ashwin on Virat Kohli and Rohit Sharma Match Telecast: विराट कोहली और रोहित शर्मा मौजूदा समय में भारतीय क्रिकेट के सबसे बड़े नाम हैं. दोनों क्रिकेटर जब फील्ड पर उतरते हैं, तो उन्हें देखने के लिए प्रशंसकों बड़ी संख्या में स्टेडियम पहुंचते हैं. स्टेडियम में नहीं जा पाने वाले फैंस टेलीविजन पर रोहित और विराट की बल्लेबाजी देखते हैं. विजय हजारे ट्रॉफी में रोहित शर्मा और विराट कोहली ने अपनी-अपनी टीमों के लिए बुधवार को शतक लगाया, लेकिन प्रसारण न होने की वजह से दर्शक देख नहीं पाए. 

रोहित और विराट की शतकीय पारी न देख पाने से निराश फैंस बीसीसीआई से विजय हजारे ट्रॉफी के लाइव प्रसारण की मांग कर रहे हैं, ताकि आगे से उनकी बल्लेबाजी का लुत्फ उठा सकें.  भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व दिग्गज खिलाड़ी आर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बताया है कि आखिर बीसीसीआई ने रोहित और विराट वाले मैच का लाइव प्रसारण क्यों नहीं किया. 

अश्विन ने कहा, "हर कोई रोहित और विराट को खेलते देखना चाहता है. अंतरराष्ट्रीय कैलेंडर जारी होते ही घरेलू कैलेंडर भी जारी कर दिया जाता है. इसके बाद बीसीसीआई प्रसारक और किस मैच को दिखाना है, यह तय करती है. रोहित शर्मा और विराट कोहली का शुरुआत से खेलना तय नहीं था. ऐसे में अचानक प्रसारण करवाना मुश्किल होता है. इसी वजह से रोहित और विराट वाले मैच का प्रसारण नहीं हो सका."  

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के नए नियम के तहत अंतरराष्ट्रीय क्रिकेटरों को कम से कम दो मैच खेलने हैं. इसी वजह से रोहित अपनी घरेलू टीम मुंबई और विराट अपनी घरेलू टीम दिल्ली की तरफ से खेल रहे हैं. 

रोहित ने जयपुर में बुधवार को मुंबई के लिए खेलते हुए सिक्किम के खिलाफ 94 गेंद पर 155 रन की पारी खेली और अपनी टीम को 8 विकेट से जीत दिलाकर प्लेयर ऑफ द मैच बने. वहीं विराट ने बेंगलुरु के बीसीसीआई सेंटर ऑफ एक्सिलेंस में दिल्ली के लिए खेलते हुए 101 गेंद पर 131 रन बनाए और टीम को 4 विकेट से जीत दिलायी. 
 

India U19, Ravichandran Ashwin, Rohit Gurunath Sharma, Virat Kohli, Cricket
